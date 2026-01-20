(Video) Temblor agarró a los imitadores de Pelando el ojo en vivo

Los humoristas de Pelando el ojo recién habían iniciado el programa cuando se vino el socollón. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

El fuerte sismo de este lunes 19 de enero agarró “en curva” a los integrantes del programa radial Pelando el Ojo, quienes estaban transmitiendo en vivo cuando todo empezó a moverse.

Eran las 5:06 p. m. cuando el temblor, que se sintió con fuerza en la Gran Área Metropolitana, sorprendió a los imitadores justo en el momento cuando estaban comentando sobre la jornada del fútbol nacional.

Así se vivió el sismo de este lunes en la cabina de radio de Pelando el ojo

De inmediato, el director del espacio, Norval Calvo, tuvo que interrumpir a sus compañeros para alertar a los radioescuchas, sobre todo a quienes iban manejando, de que estaba temblando.

Según informó de manera preliminar el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), el sismo tuvo una magnitud de 4,1 grados y su epicentro se ubicó en San José. Por su parte, la Red Sismológica Nacional reportó que fue de 4,5 grados, con una profundidad de 6 kilómetros y epicentro un kilómetro al este de San Juan de Tibás.

En medio del susto, hasta se coló el famoso “¡Santo Dios!”, del imitador Gustavo Ramírez, reflejando la sorpresa que vivieron en cabina y la tensión del momento que también compartieron miles de oyentes.