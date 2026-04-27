(Video) Vea cómo quedó el homenaje que le hizo Mauricio a su papá

Mauricio Hoffmann, Natalia Rodríguez y Nelson Hoffmann en Sábado feliz (redes/Facebook)

Mauricio Hoffmann abrió su corazón con sus seguidores al mostrar qué hizo con una valiosa herencia que le dejó su papá, el recordado productor y presentador Nelson Hoffmann.

El animador compartió que cumplió un pendiente muy especial que llevaba tiempo queriendo realizar: colocar en una de las paredes de su casa varias portadas de discos autografiados que su padre guardaba con mucho orgullo.

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Más que simples álbumes musicales, Mauricio explicó que cada uno representa recuerdos, anécdotas y momentos compartidos con su papá, quien falleció el año pasado y dejó un enorme vacío en su familia y en la televisión costarricense.

“Hoy cumplí un pendiente que llevaba tiempo en mi corazón. Pegué estas portadas autografiadas que papi guardaba con tanto orgullo… cada una me trajo buenas anécdotas y hasta un pedacito de él”, escribió Hoffmann en sus redes sociales.

Mauricio Hoffmann hizo esto con los discos de su papá

El presentador agregó que para él estos discos representan mucho más que música.

Son discos autografiados por María Conchita Alonso, Bon Jovi, Chayanne, Ricky Martín, entre otros.

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“No es solo música, es memoria y legado. No es solo un muro, es un homenaje”, publicó, dejando ver lo importante que es mantener vivo el recuerdo de su padre.

Con este gesto, Mauricio convirtió una pared de su casa en un rincón lleno de historia, cariño y significado, honrando así la memoria de quien fue una de las figuras más queridas de la televisión nacional.