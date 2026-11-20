Vivian Campos y Gabriel Badilla tuvieron una relación de tres años. (Facebook)

Este viernes 20 de noviembre se cumplen 10 años de la inesperada muerte del exfutbolista del Deportivo Saprissa, Gabriel Badilla, una noticia que conmocionó al fútbol nacional y que sigue dejando recuerdos entre quienes compartieron con él.

Una de las personas que no dejaron pasar la fecha fue su expareja, la exmodelo y expresentadora de televisión Vivian Campos, quien compartió un mensaje cargado de sentimientos para recordar al llamado Gladiador.

Campos publicó en sus historias de Instagram un extracto del libro “Aprendiendo a vivir con el duelo”, en el que resaltó unas palabras que describen el impacto que tuvo recibir la noticia de la muerte del exdefensor morado.

“Nunca olvidaré el momento exacto ni la hora precisa en que me dijeron que tu corazón ya no latía. El mundo se detuvo por un instante, el aire se volvió más denso. Y mi corazón, mi corazón sintió cómo se partía en dos”, dice parte del texto que compartió.

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Vivian Campos recordó de esta manera los 10 años del fallecimiento de Gabriel Badilla. (redes/Instagram)

Vivian y Gabriel mantuvieron una relación sentimental durante tres años, hasta que la muerte del deportista los separó. Su recuerdo sigue siendo especial para la expresentadora, quien en otras ocasiones también le ha dedicado mensajes públicos.

“Fue como si algo dentro de mí también hubiera dejado de funcionar. Como si tu último latido hubiera roto el mío en mil pedazos. Y, sin embargo, extrañamente... mi corazón siguió latiendo”, dice el texto que compartió.

Aunque ella ahora tiene otra relación, tras haberse casado también con el exfutbolista morado Henrique Moura en 2018 y divorciarse después, no dejó de recordar aquel hombre que la enamoró en 2013.

¿Y Fabiola Herra?

Otra persona que formó parte importante de la vida del exfutbolista fue la periodista Fabiola Herra, quien fue su esposa y es la madre de sus dos hijas, Lucía y Sofía.

Sin embargo, hasta el momento, Herra no ha compartido una publicación pública para recordar a Badilla en este décimo aniversario de su fallecimiento.

La periodista cumplió años recientemente y compartió que está de viaje junto a su pareja.

En años anteriores, Fabiola sí ha recordado al exjugador en fechas especiales. Incluso, en el sétimo aniversario de su muerte, compartió imágenes de sus hijas llevando flores al lugar donde descansan los restos del exjugador.

El exfutbolista Gabriel Badilla tuvo dos hijas con la periodista Fabiola Herra.

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Gabriel Badilla falleció el 20 de noviembre de 2016, a los 32 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras participaba en una competencia atlética en Lindora, Santa Ana.

Su partida dejó una profunda huella en el Deportivo Saprissa y en el fútbol costarricense, donde todavía es recordado por su entrega y liderazgo dentro de la cancha.