Viviana Calderón se llevó un gran susto en plena cena de graduación, pero salió como toda una diva

Viviana Calderón, presentadora de La dulce vida, de Repretel, vivió un momento bastante acongojante en una cena de graduación de un colegio. (Redes/Instagram)

Viviana Calderón vivió un momento que la dejó con el corazón en la mano la noche del domingo, mientras conducía una elegante cena de graduación.

Aunque llegó preparada, guapísima y lista para animar la actividad, un detalle la puso a sudar frío: ¡sus tacones la traicionaron!

Vivi contó que el par de sandalias que se puso tenían siete años guardadas en el clóset y, al parecer, tanta falta de uso le pasó factura, pues la suela de uno de ellos se le despegó dejándola prácticamente inmovilizada y a punto de pasar una gran vergüenza.

Para su gran suerte, la figura de La dulce vida, de Repretel, había dejado otro par de zapatos en la cajuela del carro. Algo le decía que mejor llevar un plan B, ya fuera por cansancio o por lo altos que eran los tacones.

Viviana Calderón se acordó de su amiga Cristiana Nassar al sufrir este incómodo momento. (Redes/Instagram)

Presentimiento la salvó

La presentadora recordó que no solo a ella le ha pasado un chasco así, pues eso la hizo recordar cuando a su amiga y colega Cristiana Nassar le pasó cuando fueron compañeras del programa Divas, de canal 8.

“Puro mifina Cris Nassar en Divas y con sus zapatitos azules jajaja”, publicó.

Viviana Calderón vivió un momento bastante acogojante

A pesar del susto y del momento acogojante, la querida “Vivulú” demostró por qué es una profesional hecha y derecha: se cambió los zapatos, respiró profundo y terminó su trabajo con toda la dignidad y el estilo que la caracterizan.