Misterioso problema en la voz de Viviana Calderón sigue sin explicación tras un año: “No sé lo que tengo”

Viviana Calderón se ha sometido en el último año a múltiples exámenes médicos y ha gastado miles de colones para buscar respuesta al misterioso problema que sufre con su voz desde el 2024.

En agosto del año pasado, la macha compartió un video en Instagram que llamó mucho la atención porque su tono de voz no era el mismo de siempre. Vivi se escuchaba muy ronca y eso generó gran curiosidad entre la gente.

“Tengo una ronquera ya muy crónica. Me fui a chequear y, efectivamente, tengo un problemita en mis cuerdas (vocales)”, explicó la nuevamente figura de Repretel en aquella ocasión.

El tiempo pasó –y sigue pasando– y Viviana no recuperó su tono de voz “original” y aunque ya la tiene más clara, sigue “sonando” distinto comparado a cuando la veíamos presentando en televisión.

Hace unos días, La Teja conversó con Viviana sobre su regreso a la tele el 10 de octubre para presentar La dulce vida, de Repretel; y aprovechamos para consultarle sobre la situación de su voz y qué le han dicho.

Los exámenes y tratamientos realizados

“En realidad lo que tengo ahorita es... que no sé lo que tengo (se ríe). Se han hecho varios exámenes y la verdad no damos con lo que tengo. En una oportunidad fui donde el otorrino y no me vio ninguna lesión ni nada, simplemente estaba irritada”, afirmó Calderón.

En ese momento pensaron que la irritación era producto de un reflujo oculto y ese fue el punto de partida de una serie de exámenes que le han tenido que hacer a la simpática expresentadora de Buen día.

Una nutricionista le hizo una dieta especial para tratar el supuesto reflujo, pero el problema continuó. Debido a eso, se sometió a una gastroscopía, una endoscopía y una biopsia.

“Al final me hice ‘800’ exámenes y no dimos con lo que es”, subrayó Viviana, quien nos confirmó que en estos días empiezan otros chequeos con el otorrino.

“Sí estoy mejor de la voz; sin embargo, hay momentos donde sí me siento un poquito más ronquetas; así va: un día estoy superbién y el otro, superronqueta”, afirmó.

Actualmente, la risueña influencer no está tratándose con ningún medicamento. Durante un tiempo se estuvo tomando unas pastillas carísimas para tratar asuntos digestivos que podrían ser los causantes del problema, pero nada le hicieron. Ahora está probando más con remedios caseros porque “soy muy naturalista”.

También ha pensado que puede ser la edad

Viviana dijo que, gracias a Dios, es solo la ronquera porque no ha tenido ni ha sentido dolores que la preocupen más de la cuenta.

“Es solo la ronquera, nada más, es lo más curioso porque se habló de un reflujo, luego de una aparente gastritis mínima, pero no para tener la garganta y el estómago en carne viva; no se me ha visto ninguna lesión, entonces por ese lado estoy tranquila; sin embargo, sí, mi voz no es la misma”, refirió.

La figura de canal 6 tampoco descarta que el asunto sea un tema de edad. El pasado 11 de agosto cumplió 45 años.

“No sé si ya me estoy poniendo con voz de señora. No sé, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Pero por el momento sí, estoy mucho mejor”, dijo.

Vivi siente –y sí, también se escucha– con su voz más nítida respecto a un año atrás, pero ella sabe que sigue con el problema por dos curiosas razones.

“No puedo cantar y tampoco puedo hacer el grito guanacasteco, que eso me tiene muy triste”, lamentó.

La voz y su pronto regreso a la TV

Como su regreso a la televisión está a poquísimos días, Vivi echará mano de unos remedios caseros que le recomendó su mamá, la querida cantante María Cecilia Márquez.

La señora le envió unas recetas de unos “menjurjes” que Calderón se hará para ver si llega con su voz más clara al estreno de La dulce vida, el 10 de octubre, a las 8:30 de la noche, por canal 6.

Ese programa de humor de Repretel y Norval Calvo marcará el regreso de Calderón a la pantalla tras cuatro años de ausencia. Además, significa su retorno a Repretel, su primera casa televisiva, en la que trabajó hace 20 años.