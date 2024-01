Viviana Calderón se llevó un gran susto: “Esos descuidos pueden ser fatales”

Viviana Calderón se llevó el susto de la vida. (Instagram)

“En serio, ¡qué susto! Esos descuidos pueden ser fatales”.

Eso escribió Viviana Calderón en una historia que compartió en sus redes sociales para hablar del gran susto que se llevó este miércoles por la noche.

A la expresentadora de televisión casi se le quema la casa si no “ataja” a tiempo un tortón que se jaló, al poner a cocinar unas papas e irse para el segundo piso olvidando que tenía la cocina encendida.

Vivi contó lo vivido en un curioso video donde le dio el “tono amable” a la situación, que sí la dejó con los pelos parados del susto.

Viviana Calderón reconoció que se llevó un gran susto. (Instagram)

“No saben lo que me acaba de suceder. Estoy haciendo una maleta porque salgo de viaje y antes de subir (al segundo piso de su casa) puse unas papas a hervir. ¡Pregúntenme si me acordé de las papas! Diosito es tan grande que no se incendió la casa”, dijo Calderón.

La macha mostró cómo quedaron las papas y, según dijo, el sabor era bueno aunque sí muy ahumadas.

Viviana Calderón y el susto que se llevó

“¡Qué susto!”, reconoció Viviana usando un filtro de Instagram bastante vacilón.

Por dicha la situación no pasó a más, porque si no otro gallo hubiera cantado.