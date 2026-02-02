Farándula

Viviana Calderón tras resultados electorales: “No podemos permitir que el desánimo nos paralice”

La presentadora Viviana Calderón despertó con el “corazón apretado”

Por Silvia Núñez

La presentadora Viviana Calderón se pronunció en sus redes sociales tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, mensaje que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Viviana Calderón, presentadora.
La presentadora Viviana Calderón fue una de las que acudió a las urnas en estas Elecciones 2026. (redes/Instagram)

A través de una publicación compartida este lunes, Calderón expresó que el resultado le dejó “el corazón apretado”, aunque aseguró mantener la esperanza y el compromiso con la democracia.

En su mensaje reconoció la decisión tomada en las urnas y señaló que esta debe respetarse, pero dejó claro que también existe un sector del país que no está dispuesto a “soltar la mano de nuestra democracia”.

“El pueblo decidió la continuidad, se respeta, pero otros decidimos no soltar la mano de nuestra democracia. Me duele pensar en nuestras riquezas naturales en riesgo y en el miedo que nos roba la paz en las calles. Pero, precisamente por ese país verde y seguro que le debemos a nuestros chiquilines y a las generaciones que vienen atrás, no podemos permitir que el desánimo nos paralice”, escribió.

Viviana Calderón, presentadora.
Viviana Calderón públicó que “no podemos permitir que el desánimo nos paralice” tras los resultados elecotorales. (redes/Instagram)

Calderón destacó, además, la importancia de pensar en las nuevas generaciones y en el país que se les quiere heredar, afirmando que en la unión de quienes piensan diferente radica una “verdadera potencia”.

Asimismo, indicó que pidió a Dios que guíe a la nueva presidenta y a su gabinete, pero también que fortalezca a quienes, desde una posición minoritaria, se mantendrán atentos y vigilantes.

“Como ciudadanos, ticos, que amamos a nuestro pedacito de tierra, no la vamos a dejar ir.

“Aquí estamos, aquí seguimos, y aquí luchamos”, concluyó la presentadora, reafirmando su amor por Costa Rica y su compromiso como ciudadana.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

