Viviana Muñoz mostró el vestido con el que ganó Miss Costa Rica y la reacción de la actual reina lo dijo todo

Treinta y cinco años después de ganar el certamen Miss Costa Rica, Viviana Muñoz sacó del baúl de los recuerdos el vestido con el que ganó el certamen, y María Alejandra Acosta, la actual reina del concurso, lo dijo todo con su reacción al ver la prenda.

La reconocida chef y la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2026 compartieron hace unos días en el programa Viviana en tu cocina, y la reina de 1991 sacó a relucir el traje de gala con el que recibió la corona.

Viviana Muñoz se coronó Miss Costa Rica en 1991 con este hermoso vestido. (Instagram/Instagram)

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La reacción de Miss Universo Costa Rica 2026 al ver el vestido

Al ver la prenda en vivo y a todo color, Mariale no pudo ocultar su sorpresa cuando se dio cuenta del tamaño de la cintura de la significativa prenda que Viviana conserva con mucho cariño.

“¡Qué cintura tiene ese vestido!”, afirmó Mariale cuando tuvo el traje frente a sus ojos.

Posteriormente, la chef le reveló varios detalles de la confección, realizada con brillante tela plateada y llamativos abalorios.

Viviana Muñoz le mostró su vestido de gala del Miss Costa Rica 1991 a la actual reina Mariale Acosta. (Instagram/Instagram)

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La historia detrás del vestido

“Aquí está mi vestido de Miss Costa Rica. Todos estos abalorios que están de gran moda ahora fueron bordados por mi abuelita, mi mamá y por Carlos (Echandi, su marido fallecido hace año y medio). Los tres están en el cielo ahora”, le contó Muñoz a la actual mujer más bella de Costa Rica.

Viviana reveló que los detalles que el legendario vestido tiene en las mangas los hicieron su abuelita, su mamá y su marido por las noches. Luego llevaron los abalorios a la costurera y ella los ensambló.

“Se hacía a mano, uno a uno, y luego la costurera los agregó”, dijo la experta en cocina.

Viviana ganó Miss Costa Rica en 1991 y representó al país en el certamen universal de ese año, que fue en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El vestido que lució Viviana Muñoz cuando se coronó Miss Costa Rica 1991

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A pesar de que en la competencia internacional no avanzó a ninguna ronda de clasificación, Viviana logró catapultarse como figura televisiva de Costa Rica con su famoso programa Viviana en tu cocina.