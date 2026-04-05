Wálter Campos les restriega a los costarricenses en la cara una verdad que duele

El periodista y presentador Wálter Campos lanzó una fuerte reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores, al cuestionar el comportamiento de muchos vacacionistas costarricenses en el país.

La figura de 7 Estrellas aprovechó el cierre de la Semana Santa para señalar lo que considera una gran contradicción de los ticos.

Wálter Campos hizo una reflexión que a muchos dolerá y a otros enojará. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

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“Está de más decir que nuestras playas son motivo de orgullo… cuando algo amenaza nuestras playas, somos rápidos para sacar el pecho y decir que son nuestras playas”, inició diciendo.

“Qué incongruencia tan grande”

Campos fue directo al señalar que ese orgullo no se refleja en las acciones de muchos visitantes.

“Pero cuando visitamos nuestras playas las dejamos hechas un basurero, llenas de basura, desechos. ¡Qué incongruencia tan grande es esto!”, comentó.

El comunicador lamentó la falta de conciencia y responsabilidad ambiental.

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Un llamado al respeto por las comunidades

Además, hizo énfasis en que estos lugares no solo son destinos turísticos, sino también hogar de muchas personas.

“Decimos nuestras playas, pero son la localidad de alguien más. Vos estás de visita… es una falta de respeto llegar y dejárselos hasta las cachas de basura”, consideró.

Aunque centró su mensaje en las costas, Campos aclaró que su reflexión aplica para otros ecosistemas y sitios turísticos del país que también sufren por el mal comportamiento de los visitantes.