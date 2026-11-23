El costarricense William Mora, modelo y deportista, fue anunciado como participante del reality Exatlon USA 2026. (redes/Instagram)

El modelo costarricense William Mora está listo para asumir uno de los retos más importantes de su carrera profesional, pues fue seleccionado para formar parte del famoso programa de competencias Exatlón Estados Unidos, de la cadena Telemundo.

Mora, quien actualmente desarrolla su carrera en México, compartió la noticia con mucha emoción en sus redes sociales, donde confirmó que formará parte del equipo rojo y que está dispuesto a darlo todo en cada prueba.

“Empieza una nueva etapa de mi vida, un sueño cumplido, un sueño materializado, uno de tantos que se han venido dando y yo solo quiero agradecerle a Dios por darme esta maravillosa oportunidad”, expresó en un video.

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William Mora fue anunciado en el Exatlon USA 2026

El costarricense reconoció que todas las experiencias que ha vivido, tanto en el deporte como en su vida personal, lo han preparado para llegar a este momento.

“Cada parte de mi vida que he pasado, tanto deportiva como personal, han hecho que hoy yo esté aquí representando al equipo rojo en este gran show de competencia”, manifestó.

William también aseguró que no piensa desaprovechar la oportunidad y que se siente más preparado que nunca para enfrentar los circuitos.

“No pienso desaprovecharla, no pienso guardarme nada. Hoy me siento más listo que nunca para esto y por eso estoy aquí”, agregó.

Además, aprovechó para agradecerles a sus seguidores por los mensajes de apoyo y pidió a quienes apenas lo están conociendo que se unan a la fuerza roja para acompañarlo en esta aventura.

“Gracias a todos desde ahora por darme su apoyo, los que en algún momento ya sabían que yo venía para acá, gracias por sus lindos mensajes, sus lindas palabras y gracias por creer en mí. Gracias por darme esa fuerza que a veces necesitaba para subir”, mencionó.

William Mora participará en el Exatlon USA 2026

Esta no será la primera vez que Costa Rica tenga representantes en este famoso formato. En 2022, los gemelos Douglas y Esteban Castillo participaron en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial.

Los hermanos fueron distribuidos en equipos contrarios: Douglas estuvo en el rojo y Esteban en el azul. Su participación llamó la atención porque, además de competir por separado, tuvieron que enfrentarse en diferentes momentos. Douglas fue eliminado en noviembre de ese año, mientras que Esteban logró avanzar más en la competencia.

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Otro detalle que hace todavía más atractivo el desafío es el premio económico. En la décima temporada, que concluyó en febrero del 2026, los campeones, tanto masculino y femenino, recibieron $200.000 (más de 122 millones de colones) cada uno, según informó Telemundo. Todavía no se ha confirmado si la cifra correspondiente a la edición en la que participará Mora será la misma.

Por ahora, el modelo está concentrado en disfrutar esta nueva experiencia y dejar en alto el nombre de Costa Rica.