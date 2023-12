William Mora encontró la pasión y una forma de ganarse la vida por medio del ejercicio

William Mora es modelo e instructor personal y a participado en varios programas de televisión.

William Mora empezó a hacer ejercicio desde que tenía 17 años y con el tiempo, la actividad física se volvió su pasión.

Hoy es instructor personal, tiene dos gimnasios propios (Republik Fit en Heredia y Ciudad Quesada) y también participa en competencias de crossfit, disciplina que ahora practica.

En su época de estudio lo que practicaba era fútbol y, aunque de vez en cuando se puede echar una mejenguilla, ahora lo que gusta es alzar pesas, barras y trepar la cuerda.

“Por curiosidad me metí al gimnasio a los 17 años y desde ahí hasta el día de hoy seguimos dándole. Al hacer ejercicio todo mejora. El estilo de vida que llevás, como te sentís, la seguridad, la autoestima, el rendimiento en diferentes cosas de la vida cotidiana, o sea, hacer ejercicios siempre va a traer beneficios”, dijo.

William Mora practica ahora más el crossfit, pero de joven jugaba más al fútbol.

Otra disciplina que practicaba era el fisicoculturismo, de hecho fue campeón en tres ocasiones, una de ellas en una competencia en el país y dos en competencias en México.

Además, obtuvo la ‘pro card’, que es el más alto premio en el fisicoculturismo, pero ya después se empezó a interesar más en el crossfit.

“A mí me gusta el ciclismo, la natación y el crossfit, porque lleva un poco de todos los deportes. Lo que más me gusta de este deporte es el levantamiento olímpico, que es los alzamientos de la barra”, mencionó.

LEA MÁS: Competidor de Force Masters subió foto desnudo en la ducha

Sentirse bien

Otro de los motivos por los que le gusta este tipo de disciplina es porque no tiene que restringirse a la hora de comer y más bien consume de todo para reponer la masa muscular que pierde al hacer tanto ejercicio, pues él es de los que va todos los días al gimnasio.

“Después de muchos años de hacer ejercicio, uno entra en una etapa, en la que al menos yo, no me paso fijando en cómo estoy físicamente, sino como me siento realmente. Creo que lo más importante es que me sienta bien conmigo mismo y como me veo, pero no estoy presionado como para estarme viendo en el espejo o decir que me siento gordo o flaco, sino que básicamente ahora lo que hago es disfrutar hacer ejercicio y tratar de ser mejor de lo que soy día a día”, dijo.

William Mora también practicó el físicoculturismo por eso está tan tonificado.

El excompetidor de Force Master, programa de Teletica, recomendó a los lectores a hacer el mínimo esfuerzo para que practiquen al menos algún deporte o se ejerciten diariamente, porque asegura que el ejercicio mejora la salud y el rendimiento en cualquier ámbito personal.