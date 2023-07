¿Ya superó Paula Chavarría a Fernán Faerron? Esto es lo que dice ella

Paula Chavarría jalaron durante varios años. Instagram

“Tu recuerdo no se va, no se va” Aunque muchos pensarían que esa canción, pegajosa del Grupo Frontera, no sale de la mente de Paula Chavarría, para recordar a su exnovio Fernán Faerron, ella asegura que ya es un tema superado.

La panelista de Conexión Fútbol y el futbolista herediano están nuevamente en el ojo público luego de las fuertes declaraciones que hizo la actual pareja de Faerron, Laura Ortega, quien afirmó que Paula está extorsionando a su novio al amenazarlo con publicar fotos y videos íntimos.

LEA MÁS: Laura Ortega y Paula Chavarría se enfrentan por Faerron, con muchas amenazas incluidas

En medio de la conversación que tuvo la joven con Diego Bravo, negó que existan sentimientos por el defensor y que lo único que los une es que el carro que ella tiene y paga, está a nombre de él. Agregó que si ha tirado alguna pedrada en redes sociales, no necesariamente es para Fernán.

“Lo que pasa es que la gente no entiende que mi contenido siempre ha sido igual, he tenido otros novios entonces si hablo de ex, no siempre va a ser Fernán. Ya él fue, pero la gente lo toma para él, lo que sea que ponga para una expareja la gente cree que es para él porque toda la situación se hizo demasiado pública, ese fue el problema, con mi ex anterior, yo podía tirar lo que sea, pero nadie lo agarraba para él porque nunca nadie supo.

Laura Ortega y Fernán Faerron ahora se ven felices.

LEA MÁS: Laura Ortega vivió el momento más duro de su vida luego de terminar el en vivo con Diego Bravo

“Lo digo de verdad, si todavía me sintiera mal por la situación yo se lo diría, pero eso ya pasó, el único tema que tenemos en común es ese (del carro) que para mí no tenían que contarlo, para mí no tiene sentido, sino fuera por eso, chao, yo les deseo lo mejor, ojalá que les vaya bien, si yo hubiera querido hacer daño lo hubiera hecho con esta situación que están pasando (lo de la pérdida del bebé)”, dijo Chavarría en la conversación.

Recordemos que desde que se dio a conocer la relación entre Laura y Fernán, hachazos han ido y venido de ambos bandos, en ocasiones la misma Paula ha dicho que cuando ese noviazgo inició, todavía estaba intentando retomar el suyo con el herediano por lo que se sintió traicionada y burlada con lo que ocurrió.