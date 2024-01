Yazmín Morales se cansó de las propuestas pasadas de tono

En estos días la exreina de belleza Yazmín Morales tiró el tapón en su cuenta de Instagram y terminó “quemando” a un hombre que le estaba ofreciendo dinero a cambio de servicios sexuales.

Yazmín Morales y Rubén Rodríguez

La guapa dice estar cansada de recibir este tipo de mensajes y que la gente crea que por ser una figura conocida y porque se dedicó al modelaje tiempo atrás, sea una dama de compañía o que se dedique a vender su cuerpo.

Ella no solo expuso el nombre del seguidor, sino también el mensaje donde le ofrecía 1.200 dólares (poco más de 613 mil colones) por una cita o encuentro.

Yazmín contó que este tipo de mensajes los recibe muy frecuentemente y que cree que son personas que la siguen desde hace muchos años y que algunos ya no viven en Costa Rica.

“Eso me lo escriben desde que hice la revista Soho, luego con el OnlyFans, que ya no lo hago, pero saben que lo tuve y que también esperaría que supieran que nunca fue un contenido fuerte, pornográfico no, pues no sé, creo que se arriesgan a hacerme la propuesta pensando que tal vez uno se dedica a la prostitución”, mencionó.

Morales, además, nos contó que en una ocasión un hombre le ofreció más de 5 millones de colones a cambio de nada, solo para ayudarla y porque la sigue en sus redes desde hace tiempo.

Exmiss Costa Rica Yazmín Morales. Cortesía

“Hay un loco que me escribió hace como un mes que me daba 10 mil dólares simplemente por ayudarme, no porque quisiera tener nada conmigo, que con el cuento que a él le había dado mucha cólera, que Rubén Rodríguez no me hubiera pagado la colaboración aquella de las fotos, que porque supuestamente Rubén le había dañado un perrito a él, entonces que él tenía mucho coraje, que si le aceptaba el dinero, que él trabaja en Nueva York, pero que era tico y tenía su empresa, pero bueno, son cosas que uno dice: ‘Eso está muy raro’, o sea, muy raras esas ofertas, no sabe uno si son hasta trampas que le ponen a uno”, contó.

La guapa también nos contó que por el tema de OnlyFans también ha recibido muchas ofensas, en especial de mujeres, quienes le escriben que cómo pide que la respeten cuando le hacen ese tipo de ofrecimientos si hace fotos en dicha plataforma para adultos.

LEA MÁS: María de Jesús Prada se puso nostálgica

“Yo lo que hago siempre es ignorar, y creo que nosotras las que estamos de alguna forma en el medio, pues aprendemos el arte de ignorar. A ese hombre lo expuse porque era muy insistente y el mismo día, y yo pienso que si a uno lo ignoran es por algo, además ellos no tienen ningún tipo de antecedente como para que estén haciendo ese tipo de propuestas”, agregó.