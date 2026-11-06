Yenier Jiménez no estará en Mira quién baila este domingo por importante motivo

El bailarín Yenier Jiménez entró este año a Mira quién baila como pareja de Natalia Monge; sin embargo, ante su lesión ahora ensaya con las invitadas de cada gala. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

El bailarín Yenier Jiménez se ausentará este domingo de la pista de Mira quién baila (MQB), donde, desde la salida de Natalia Monge por una lesión, ha participado en las galas junto a diferentes invitadas especiales de la producción.

Pero esta vez hay una razón muy especial detrás de su ausencia y tiene que ver con su pasión por el baile.

LEA MÁS: Antuan Fallas sufrió accidente en delicada zona: “Recen por mí”

El bailarín costarricense tuvo que viajar a Guatemala para participar en el Guatemala Salsa Congress 2026, un congreso de salsa que tiene un significado muy importante en su carrera.

Según contó, ha asistido a este evento desde 2017 y fue precisamente ahí donde comenzó a competir como bailarín.

“Estuve por cinco años en este congreso y esta vez regreso ya como artista, entonces imagínense el sentimiento,” expresó emocionado.

LEA MÁS: Yenier Jiménez tendrá nueva compañera invitada en ‘Mira quién baila’: ahora bailará junto a una cantante

Para Yenier, volver a ese escenario, pero ahora desde otra posición y con una trayectoria como artista, representa un momento muy especial.

Yenier Jiménez compite a nivel mundial en la categoría de salsa. (Cortesía/Cortesía)

Así que este domingo los televidentes de MQB tendrán que acostumbrarse a no ver al bailarín en la pista junto a una invitada, como ha ocurrido en las últimas galas.

En su lugar, la producción asignó a la bailarina Lucia Jiménez, pareja actual de Tapón, para que le enseñara una coreografía al creador de contenido Denis Aguilar, conocido en redes sociales simplemente como Denis, quien se la pasa criticando u opinando sobre cada baile que hay en Mira quién baila en sus redes.