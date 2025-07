Yeris Lobo estrenó canción, pero ahora tiene un reto más grande

Yeris Lobo se ha ganado el corazón de los ticos. (Instagram/Instagram)

El cantante costarricense Yeris Lobo, quien se ganó el corazón del público tras quedarse con el primer lugar en la categoría de adultos del programa Nace una estrella, no se conforma con lo alcanzado.

Hace unos días estrenó su más reciente tema, titulado “Como me duele”, una pieza cargada de sentimiento y desamor, con la que espera conquistar nuevos públicos… y, ojalá, también a Christian Nodal.

Yeris Lobo fue ganador de Nace una estrella. (Captura de video/Lilly Arce/Captura de video/Lilly Arce)

“Día 1 esperando que Christian Nodal escuche mi canción”, comentó Yeris en sus redes sociales, dejando claro cuál es su próximo gran reto: llamar la atención del exitoso cantante mexicano, a quien admira profundamente.

La letra de Como me duele refleja un amor perdido, arrepentimiento y ese dolor que no se logra apagar. Uno de los fragmentos más intensos dice:

“Pero me duele, saber que encontraste a alguien más, ay cómo me duele. Yo tratando en otras buscarte y no logro encontrarte, no puedo olvidarte. Sé que la embarré y por eso te perdí, pero vuelve junto a mí.”

Yeris Lobo quiere llegarle a Nodal. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Con esta nueva etapa musical, Yeris demuestra que su carrera va en ascenso y que está decidido a seguir luchando por sus sueños. Su interpretación honesta y emotiva ha generado comentarios positivos y muchos ya se han unido a su campaña para que Nodal la escuche.

¿Logrará Yeris que el mismísimo Christian Nodal escuche su canción? Por lo pronto, el primer paso ya está dado, y su talento promete llevarlo aún más lejos.