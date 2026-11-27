Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, asegura que hay un contrato firmado que legaliza a Costa Rica como sede de la edición 76 de Miss Universo. (redes/Instagram)

En medio de la polémica que se desató luego de que Vietnam fuera anunciado como posible sede de Miss Universo 2027, Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, salió a aclarar cuál es la situación del contrato que firmaron para traer el certamen al país.

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes, Ramírez aseguró que el acuerdo con la organización internacional está vigente y cuenta con el respaldo necesario para que Costa Rica reciba el concurso de belleza.

“De manera oficial, nosotros hemos firmado un contrato con el respaldo de la organización de Miss Universo, el cual es efectivo. Nosotros vamos a ser sede de Miss Universo”, manifestó.

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La esposa del empresario Carlos Valenciano, dueño del canal ¡Opa!, también explicó que el documento incluye garantías relacionadas con la integridad del país y de sus habitantes.

“Es un contrato bastante robusto que nos va a proteger de situaciones que no vamos a permitir en nuestro país”, agregó.

También aprovechó para adelantar algunos detalles de lo que viene. Según explicó, el casting para elegir a la representante costarricense se realizará en marzo del 2027.

Además, aunque todavía no hay un día definido, agosto es el mes que han fijado como fecha tentativa para realizar el concurso internacional.

Yessenia Ramírez confirmó que el Miss Universo 2027 será en el Estadio Nacional. (redes/Instagram)

Ramírez fue contundente al confirmar que el Estadio Nacional será el escenario del certamen.

“Entonces, esa es una respuesta definitiva: se va a hacer en el Estadio Nacional”, afirmó.

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De esta manera, la organización costarricense mantiene su posición de que el país será la sede de la edición 76 de Miss Universo y no Vietnam como se había anunciado en octubre.