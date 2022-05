¿Yiyo Alfaro estará tirando indirectas al estilo de Keyla Sánchez?

A principio de años los dos presentadores de ¡Qué buena tarde! vacilaban con que podían llegar a ser pareja, pero si era cierto que andaban. Instagram

Al parecer la canción “Ya no me duele más”, de Silvestre Dangond y Farruko, es la nueva pieza favorita del presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro.

La figura de ¡Qué buena tarde! cada vez que escucha este tema lo canta con mucho sentimiento y con una gran sonrisa. Y así lo dejó ver en sus historias de Instagram.

“Ay dile que ya sanó mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Ve y dile que yo ya aprendí bien la lección, que no me entregue otra ilusión, si es pa’ sufrir de esta manera. Que ya no piense en regresar, que ya no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor”, dice parte de la canción.

¿Será que la pieza le recuerda la relación fugaz que tuvo con su compañera de programa Keyla Sánchez?

Y es que se dice que ambos anduvieron de novios a finales y principios de año, pero el día del matrimonio de la modelo Sharon Segura con el cantante Daniem (19 de marzo) a ella le entró el amor de nuevo por su expareja Carlos Hernández, por lo que Yiyo al enterarse que estuvieron muy acaramelados en la fiesta decidió que lo mejor era seguir siendo solo amigos.

“Ya no me duele, ya no me afectan tus comentarios ni tus indirectas, sigue tu camino mujer”, fue parte de la canción que compartió mientras iba manejando feliz de la vida.

Keyla era una que solía ponerse a cantar este tipo de canciones en su carro evidenciando que andaba mal con el papá de su hijo y que le estaba tirando una indirecta.

Choché Romano y la joven Angélica Castro se hicieron muy amigos. ¿Será que el presentador quiere decir algo, pero no lo dejan?. Instagram

Además, será cierto que la encargada de sanarle el corazón a Yiyo, como dice la pieza, es la abogada sancarleña Angélica Castro con la que se le vio muy feliz en el pasado festival Picnic.

Habrá que esperar a ver si el soltero más cotizado del país termina dando la noticia que ya su corazón no está tan solito.