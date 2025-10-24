Yiyo Alfaro se deja ver como casi nunca y sorprende a todos con su cambio

El presentador Yiyo Alfaro sorprendió a muchos este viernes al dejarse ver como casi nunca y mostrar el resultado de seis años de ejercicio, buena alimentación y disciplina.

La querida figura de Teletica compartió en redes una fotografía sin camisa, en la que luce sus músculos, pectorales y abdominales, con la excusa de que iba en busca de un “bronceado salvaje”.

Yiyo Alfaro es una figura muy conocida en Costa Rica. Fotografía: Instagram Yiyo Alfaro. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Un giro cambia los planes de Yiyo Alfaro y Choché Romano rumbo al Chirripó

En modo playa y con bronceado incluido

El conductor de ¡Qué buena tarde!, de canal 7, se encuentra en Puerto Viejo de Limón junto a su inseparable amigo Bismarck Méndez, con quien este sábado participará en una carrera ciclística.

Antes de lanzarse al mar, Yiyo se tomó una foto frente al espejo de un baño, sin camisa y sin pena, y la compartió en su cuenta de Instagram, donde de fijo ya le están lloviendo mensajes y reacciones por privado, pues la compartió en sus historias.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro reveló el nuevo reto que se propuso Choché Romano ahora que está bajando de peso

“En búsqueda de un bronceado salvaje”, escribió el guapo presentador junto a la imagen que dejó suspirando a más de una.

Yiyo Alfaro compartió esta fotografía que muestra su cambio físico a seis años de comprometerse con el ejercicio y la vida saludable. Fotografía: Instagram Yiyo Alfaro. (Instagram/Instagram)

75 kilómetros de pura adrenalina

Según contó Bismarck Méndez, ambos se preparan para participar en el Ride del Caribe, una competencia ciclística que se realizará este sábado y que tendrá un recorrido de 75 kilómetros.

Sin duda, el evento será otro reto físico para Yiyo, quien desde hace años mantiene una rutina intensa de entrenamiento y una vida saludable que hoy presume con orgullo.

Yiyo Alfaro compartió esta fotografía hace unos meses que mostró su cambio físico entre 2019 y 2023. Fotografía: Instagram Yiyo Alfaro. (Instagram)

LEA MÁS: Bismarck Méndez y Yiyo Alfaro se fueron a vivir una nueva aventura juntos