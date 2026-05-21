Yiyo Alfaro y Choché Romano se dijeron sus verdades frente a cámaras

Los creadores de contenido Yiyo Alfaro y Choché Romano se dijeron varias verdades frente a cámaras y dejaron claro que, además de amigos y compañeros de podcast, también saben cómo sacarse los trapitos al sol.
Durante una dinámica de preguntas incómodas, ambos comenzaron a lanzarse pullas y confesiones que terminaron provocando risas.
Una de las primeras preguntas fue cuál de los dos tiene más posibilidades de olvidar que tiene el micrófono abierto y terminar diciendo algo indebido al aire.
“Ya Choché Romano lo ha hecho”, respondió rápidamente Yiyo, quien además recordó una ocasión en la que su amigo de años habló de temas familiares delicados al aire.
“Choché contó que un familiar andaba metido en drogas y toda la cosa”, mencionó el presentador de ¡Qué buena tarde!
También lo expuso
Pero Choché también tuvo lo suyo para defenderse y no perdió oportunidad de exponer a Yiyo en varias ocasiones.
Cuando les preguntaron quién llega al estudio sin estudiar los temas del programa, Yiyo no dudó en señalar a Romano.
“Choché no sabe qué está pasando hasta que llega y se sienta acá”, comentó entre risas.
Sin embargo, Choché aceptó parcialmente la acusación y aseguró que él no se involucra mucho en temas de patrocinadores o producción.
Ahí fue cuando Yiyo aprovechó para lanzarle otra indirecta: “¿Sabe qué sí sabe? Cuando hay que pagarle”.
La conversación también se puso divertida cuando hablaron sobre quién es el más tacaño o codo de los dos.
“Él ha vendido la idea de que soy yo”, reclamó Yiyo.
Pero Choché insistió en que su compañero tiene fama de ser bastante cuidadoso con el dinero. Ante eso, Alfaro respondió con otra anécdota.
“Choché se iba a comprar un casco de moto sin tener moto, este no puede tener plata”, dijo.
Además, el humorista agregó que Yiyo es quien más tarda arreglándose antes de aparecer frente a cámaras, hecho por el cual siempre lo ha molestado.
