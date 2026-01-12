Yolanda Andrade reaparece junto con Julio César Chávez tras su salida del hospital

Luego de semanas de especulación y preocupación, Yolanda Andrade volvió a aparecer públicamente, esta vez junto con el exboxeador Julio César Chávez, en un video que no tardó en darle la vuelta a las redes sociales.

La grabación fue compartida por el propio Chávez y de inmediato despertó mensajes de cariño, admiración y alivio por parte de quienes han seguido de cerca el proceso de salud de la conductora de Montse y Joe.

Yolanda Andrade reapareció tras ir a visitar a su gran amigo Julio César Chávez. (redes/Instagram)

La reaparición no pasó desapercibida, pues Yolanda ha hablado abiertamente en los últimos meses sobre su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las recaídas que ha sufrido, lo que había encendido las alarmas entre el público.

En el video, ambos se muestran relajados y de buen ánimo, mientras el excampeón mundial adopta una actitud protectora y hasta bromea para tranquilizar a la gente.

“Aquí está vivita y coleando… está más cuerda y más sana que yo”, soltó Chávez, restándole peso a los rumores que aseguraban que estaba al borde de la muerte.

Yolanda, por su parte, apareció serena, agradecida y con una sonrisa que muchos necesitaban ver.

“Muy feliz de verte, de estar contigo… y no anden mortificando a la gente, por favor”, dijo, mientras enviaba besos y bendiciones a quienes se han preocupado por ella.

Aunque su voz y movilidad reflejan las complicaciones propias de la enfermedad y los tratamientos que ha enfrentado, su actitud calmada y el respaldo de su círculo cercano evidencian que la conductora se encuentra rodeada de apoyo y cariño.