¿Yolanda Andrade fue secuestrada por su hermana y cuñado?

La presunta recaída en el estado de salud de Yolanda Andrade generó una ola de especulaciones en redes sociales, lo que llevó a la conductora a publicar varios mensajes y videos para rumores de secuestro.

Actriz desmintió polémicos rumores de redes sociales

Yolanda Andrade desmintió rumores sobre un supuesto secuestro por parte de su familia. (El Universal/México/GDA/El Universal/México/GDA)

Ella explicó que las versiones que circularon carecen de fundamento y que no está secuestrada ni controlada por su hermana Marilé ni por su cuñado Sergio Araiza Roldán, como se afirmó en días recientes.

Incluso, con el humor que la caracteriza, bromeó con su cuñado sobre el dinero que ha generado a lo largo de su trayectoria artística.

No fue sino hasta que la propia Andrade reveló públicamente que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que muchos de sus seguidores comprendieron mejor la naturaleza de su condición. Esta enfermedad provoca episodios en los que su capacidad para hablar y caminar se dificulta, aunque en otros momentos puede presentar mejoría.

Especulaciones sobre su familia

En medio de la incertidumbre sobre su esperanza de vida, Yolanda se ha visto envuelta en rumores relacionados con el trato que recibe por parte de su familia, especialmente de su hermana Marilé. Inicialmente, se señalaba que ella era quien estaba más pendiente de su salud, acompañándola a consultas y diagnósticos médicos, incluso fuera del país.

Sin embargo, tras el inicio de la relación sentimental de Marilé con el asesor financiero Sergio Araiza Roldán, comenzaron a circular versiones que aseguraban que ambos estaban interesados en el patrimonio de la conductora, llegando incluso a hablar de un supuesto “secuestro”.

“No me secuestraron”

En medio de las fiestas. Yolanda publicó un video junto a su familia para desmentir los rumores. No obstante, este 29 de diciembre, compartió un nuevo clip en compañía de su cuñado, reiterando que existe una excelente relación entre ellos.

“Rápidamente, Sergio no me secuestró, para nada, Sergio no maneja mi dinero, Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, afirmó Andrade.

Ambos también ironizaron sobre las versiones que apuntaban a que él manejaba la mente de la conductora. Yolanda aprovechó para enviar un mensaje de paz y respeto hacia su familia.

“Que tengan feliz año, felices fiestas… mucho amor, respeto a mi hermana, que está muy contenta y está muy feliz y yo la amo”, expresó.

Por su parte, Sergio pidió frenar la difusión de rumores falsos. “Esta familia es increíble”, afirmó.

Finalmente, Yolanda cerró el video con una broma que provocó risas entre los presentes: “Que Dios los bendiga, salud, cuñis… aguas con mi lana”.

