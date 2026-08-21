Yolanda Andrade tomó duras decisiones mientras lucha contra terrible enfermedad

Un mes y medio después de la preocupante reaparición de Yolanda Andrade mientras lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), su hermana Marilé confirmó en las últimas horas a la prensa mexicana las difíciles decisiones que tomó la expresentadora.

La familiar de Yolanda habló del estado de salud de la reconocida exconductora mexicana y contó que la exfigura televisiva dio duros pasos, entre ellos ya comenzó a despedirse de sus seres queridos.

Yolanda Andrade reapareció hace mes y medio con un estado de salud que preocupó. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: “Lo que queda de mí”: Yolanda Andrade reaparece con preocupante mensaje sobre su salud en este video

La despedida de sus seres queridos

“De repente sus últimos mensajes son de ‘vamos a reunirnos’, ‘quiero ver a fulano y mengano porque me quiero despedir de la gente que quiero y que amo’. Luego es: ‘vamos a hacer un viaje’ o ‘vamos a no sé dónde’, pero como ella dice, su cuerpo de repente no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí”, mencionó Marilé.

Ella intenta complacer todas las peticiones de Yolanda.

“Yo le digo: ‘mira mana, dale, vamos a ver a toda la gente que quieras y hacer todo lo que tú desees, estamos para complacerte. Sé que tiene varias cositas y yo lo que le digo es ‘hagamos todo lo que quieras’”, manifestó.

LEA MÁS: Yolanda Andrade reaparece junto con Julio César Chávez tras su salida del hospital

Yolanda Andrade reapareció para pedir oraciones

No quiere más médicos

Asimismo, la expresentadora azteca decidió no ver a más médicos, algo que la familia respeta.

“No ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil y más al ver a una persona con tanta vitalidad, tan ella. También hay que saber respetar cuando ella dice ‘no quiero’, porque ya está harta de ver a médicos, pues lo vamos a respetar, pero ese respetar ha sido complicado”, se sinceró.

Compró nicho en la Basílica de Guadalupe

Otra difícil revelación que hizo Marilé fue que Yolanda compró un nicho en la Basílica de la Virgen de Guadalupe para sus propias cenizas.

“Ella (Yolanda Andrade) hace sus movimientos, yo la verdad no me meto mucho en esos temas, son delicados, yo le doy largas en muchas cosas. Tiene su nicho en la Basílica, ahí compró su nicho, bueno algunos, donde quiere que esté ella y tal vez mi mamá”, mencionó.

Yolanda Andrade fue una de las grandes figuras de la televisión mexicana.

LEA MÁS: ¿Yolanda Andrade fue secuestrada por su hermana y cuñado?

Los médicos le dijeron a Yolanda Andrade hace pocos meses que solo le quedaban alrededor de cinco años de vida, de ahí todos los movimientos que está haciendo la exfigura de programas como Mojoe.