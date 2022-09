Zafarrancho embarra a Nicole Carboni, Karina Ramos, a reina y academia de belleza

Abigail Méndez tiene 20 años y ya es toda una reina de belleza internacional. (Cortesía Jonathan Méndez)

Una nota que sacó el diario La Nación titulada: “Pupila de Karina Ramos arrasó en certamen internacional de belleza” y que habla sobre la participación y coronación de la joven Abigail Méndez Miranda en el Miss Universal Models Look International 2022, tiene enfrentadas una vez más a Nicole Carboni y a Karina, aunque ahora también hay otra protagonista.

Se trata de Dayana Vargas, directora de “Ilusion Academy”, quien asegura que ella fue la persona que preparó a la jovencita para el certamen y no la exmiss Costa Rica.

El cuento está así: la muchacha ganó el concurso que se realizó en República Dominicana a principios de agosto y a su llegada dio declaraciones al medio, al que le dijo que fue una de las pupilas de Karina Ramos, en su academia Imagination, donde aprendió muchas cosas.

“Yo no sabía muy bien cómo era el tema de los certámenes, hasta que estudié en la academia y en el 2021 me dieron la oportunidad de concursar en el Miss Teen San José, concurso que gané”, afirmó.

Esta nota fue compartida con gran orgullo por Karina en sus redes sociales, al igual que en las de su academia.

La academia de Karina publicó la nota muy orgullosos de Abigail Méndez. Instagram.

Sin embargo, eso causó mucha molestia en Dayana, quien afirma que se están tomando méritos que no les corresponden, pues a la jovencita la prepararon en “Ilusion Academy”, desde inicios del 2021.

“Yo estoy en certámenes de belleza desde el 2014, he ganado 15 coronas y abrí mi academia desde hace casi cinco años, con dos sedes, una en San José y otra en Pérez Zeledón”.

En esta publicación del 10 de agosto, se le atribuyen a Abigail Méndez palabras de agradecimiento hacia Ilusion Academy. Instagram.

“Cuando conozco a Abigail, ella venía de la academia de Karina en cosas de modelaje, porque no era nada de certámenes de belleza, luego llegó al casting de Miss Teen Universe Costa Rica, que lo hace Nicole Carboni y yo soy la directora regional, ella ingresó y ganó el certamen y ahí es donde yo la empiezo a preparar”, comentó.

Según sus palabras, la chica tenía muchas cosas en las que debía mejorar y ella se encargó de ayudarle.

“Venía súpermal en temas de pasarela, no sé qué le enseñó Karina o si ella aprendió mal, pero tuve que empezar a enseñarle a ser una reina de belleza, porque es muy diferente a ser una modelo. La llevé a participar en el certamen nacional de Nicole, de hecho yo le pagué todo, ella nada más tuvo que conseguirse lo del vestuario. La designé como reina para participar en República Dominicana y allá ganó, al igual que otras dos chicas más que iban”.

“Como yo estaba en México, no le había podido hacer fotos oficiales ni medios de prensa, pero cuando volviera las iba a hacer, pero Abigail no se esperó y habló con Karina y por eso hicieron la nota, en donde nunca se menciona nada de la academia ni de mi persona”, señaló molesta Dayana.

Agregó que intentó hablar con la muchacha para hacerle ver que los méritos no son de Ramos sino de ella y su agencia, pero afirma que Abigail le contestó que lo había hecho así porque Karina fue quien le consiguió la entrevista.

“Me dijo yo no le había dado nada y eso me molestó mucho... ¡Si yo le pagué el certamen nacional! La bequé con una parte para que fuera al internacional y aparte, sin la academia no hubiera podido representar a Costa Rica porque que yo sepa Karina Ramos nunca la ha mandado a ningún concurso”, dijo Vargas.

Todo esto lo puso Nicole Carboni en sus redes sociales, denunciando que Karina estaba llevándose los aplausos que no le tocaban.

Karina Ramos y Nicole Carboni otra vez se ven enfrentadas en una nueva polémica.

Nada que ver

Por su parte, Karina Ramos defiende que la chica sí fue parte de su academia por mucho tiempo y que ella en ningún momento dijo que fueron ellos los que la enviaron al extranjero.

“Yo a ella (a Abigail) siempre la he apoyado y hemos estado en comunicación, cuando vi que se había ganado un certamen internacional, la felicité, le regalé un curso, le dije que hiciera fotos con la corona -que no le habían hecho- y le dije que era importante porque eso podría generarle notas en medios de comunicación y eso ayuda a una visa de trabajo o consiguiendo otra agencia, entonces le ofrecí mi ayuda”, comentó.

“Ella dice que empezó conmigo, si leen la nota verán que no dice que yo la envié, ella nunca ha parado de estar conmigo y sigue en talleres intensivos porque ya terminó todos los cursos con nosotros”, agregó.

La Teja también conversó con Méndez, quien comentó que Ramos le ha enseñado todo lo que sabe en cuanto a pasarela, conducción, fotografías y más.

“Nunca dije que Karina o Imagination me mandaron al certamen, yo lo pagué. No gané ningún certamen aquí, cubrí todos mis gastos, boletos de avión, vestidos, todo eso fuimos mi familia y yo. Conocí a Dayana en el 2021 cuando gané el Miss Teen Universe San José y lo gané y eso fue todo, solo fui a un ensayo grupal y listo, aún así yo le agradezco a ella, pero a mí no me dieron ninguna beca ni nada, jamás pensé que la nota fuera a causar un problema”, afirmó la muchacha.

Abigail cuenta que la organización internacional la apoya, entonces no ve que haya cometido ningún acto indebido y que si no mencionó a la academia Ilusion fue porque le preguntaron cómo inició en los certámenes de belleza y no quién la mandó a concursar.

“Estoy tranquila, todo lo que dije es verdad, entonces lo menos que quiero es un problema, yo solo quiero luchar y cumplir mis sueños”, añadió.