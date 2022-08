Karina Ramos revela que estuvo al borde del colapso

Karina Ramos demostró que tiene problemas como cualqueir otra. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Karina Ramos confesó en sus redes sociales que hace unos días estuvo al borde del colapso emocional luego de que se le juntaran diferentes situaciones difíciles en su vida.

La guapa, que hace poco terminó con el modelo Iván Salas, de quien después trascendieron unas fotos besándose con otra, contó que entendió que cuando más oscuro está, es porque pronto va a amanecer.

“Muchos no tienen idea de que han sido meses muy complicados, me han pasado muchas cosas, me he sentido súpermal. Ya ahora me siento tranquila, fuerte y feliz. Yo siempre he entendido que cuando las cosas se ponen difíciles y parece que todo se derrumba, es porque algo nuevo se está construyendo y eso me ha ayudado mantener la calma, sin embargo nunca me había pasado (ponerme a )pensar en lo difícil que es trabajar sintiéndose uno tan roto, de verdad fue muy complicado”.

“Hay algunas cosas que se hicieron públicas, el caso legal del acoso, muchas situaciones que se han unido y ustedes me escriben para preguntarme que cómo hago para mantenerme fuerte y seguir haciendo mis cosas y se los juro que nunca me había pasado que dije que no puedo, necesitaba desconectarme, me sentí inservible todos esos días”, comentó.

Aseguró que una amiga le ayudó a volver a ser ella, así como el viaje que hizo a Tailandia.

“Fue más que todo lo cool del viaje, fue terapéutico porque estaba pasando un momento bastante duro, me sentía quebrada y me ayudó a desconectarme, a estar lejos de mis dos cosas y pude reconectar conmigo. No les puedo explicar cómo me sentía y cómo volví. Me di permiso de sentirme todo lo mal que pudiera sentirme”, añadió.