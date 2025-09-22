Advierten sobre nueva modalidad que utilizan los delincuentes para robarle dinero a la gente

La Fiscalía advirtió que los criminales usan los números de teléfono en desuso y que aún están vinculados a cuentas bancarias para hacer fraudes. (Shutterstock/Shutterstock)

Los delincuentes buscan diferentes formas para cometer delitos, vulnerando la privacidad de sus víctimas para robarles su información personal.

Por ejemplo, se hacen pasar por empleados de ciertas empresas o instituciones para engañar a sus víctimas o, incluso, hackean cuentas en WhatsApp o alguna red social para lograr su cometido.

Por eso, todos los días las autoridades lanzan advertencias a la ciudadanía para que esté atenta ante cualquier engaño o modalidad que los delincuentes recurren para cometer los delitos.

La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia advirtió algo que muchos no se imaginan sobre el nivel que han llegado los malhechores.

Según las autoridades, los criminales se han aprovechado de las personas que cambiaron su número de teléfono y no desvincularon al anterior de sus cuentas bancarias para cometer fraudes.

Por medio de la modalidad fue denominada como “SINPE comando PASE”, se dan cuenta de que una persona cambió un número de teléfono y se le olvidó desvincular el anterior de su cuenta bancaria. Lo que hacen los delincuentes es comprar tarjetas SIM por bloque o volumen y empiezan a introducirlas a teléfonos que tienen en su poder.

Las autoridades advirtieron que los delincuentes se aprovechan de números de teléfono en desuso para cometer delitos. (Canva/Canva)

A través de los mensajes de texto, activan el comando “PASE” con un número telefónico que aún está vinculado a cierta cuenta bancaria y así cometen el fraude.

Por eso, el Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía para que desvinculen sus números telefónicos que ya no utilizan de sus cuentas bancarias.

Asimismo, las autoridades dieron una serie de recomendaciones para que la gente evite ser víctima de fraude:

Revise sus cuentas bancarias.

Desactive los números de teléfono que ya no usa.

Reporte los movimientos que considera sospechosos a su banco y a las autoridades.

