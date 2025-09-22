Esta semana hay paso regulado en el puente Ricardo Saprissa y esta es la razón

Durante esta semana habrá paso regulado en el puente Ricardo Saprissa por trabajos del MOPT. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Si usted necesita pasar por el puente Ricardo Saprissa durante esta semana, debe tomar en cuenta que hay paso regulado en uno de los sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, hasta el viernes 26 de setiembre, se mantienen los trabajos y revisiones en el tablero del puente en el sentido San José-Limón, por lo que solamente funciona un carril.

La medida se aplica en un horario de 8 a.m. a 3 p.m., todos los días. Fuera de este periodo, el tránsito se mantiene a dos carriles.

Los carriles de sentido Limón-San José no tienen afectación, es decir, los conductores pueden circular en los tres carriles.

Se les recomienda a los conductores armarse de paciencia mientras transitan por esa ruta.

El sentido San José-Limón se verá afectado durante esta semana por trabajos del MOPT. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Otros trabajos viales

El MOPT también está realizando otros trabajos viales en diferentes lugares del país, por lo que afectarán algunas principales vías.

Por ejemplo, a partir de este lunes 22 de setiembre, en Hatillo 6 se realizarán labores de excavación para la construcción del tronco principal, muros y rellenos de aproximación del paso a desnivel que se está haciendo en la ruta nacional 39, conocida como Circunvalación.

A partir de este lunes 22 de setiembre se realizarán trabajos de excavación en Hatillo 6, por lo que los conductores deberán armarse de paciencia o buscar rutas alternas. (MOPT/MOPT)

Por eso, la vía será afectada durante los próximos 5 meses, por lo que se recomienda tomar rutas alternas. Las autoridades compartieron algunas de ellas: La primera, hacia Pavas, tomando la callecita dirigiéndose hacia Maxi Palí y luego, sale nuevamente a Circunvalación, y la otra, hacia San Sebastián, agarra la callecita que se encuentra al lado de la ruta nacional 39 y sale a la carretera para continuar su camino.

También hay obras viales en el puente sobre el río Tárcoles; en la ruta nacional 109 en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia de Goicoechea; en la ruta nacional 408 en el sector de Purisil, en Orosi de Paraíso de Cartago, y otras.

