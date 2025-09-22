(Video) Así retiraron el nombre del expresidente Óscar Arias del Palacio de los Deportes

Varias personas notaron un cambio en la fachada del Palacio de los Deportes, pues tras la decisión de la Municipalidad de Heredia, se retiró el nombre de Óscar Arias del emblemático recinto florense. (Puriscal Informa/Puriscal Informa)

Un cambio ocurrió el sábado 20 de setiembre en el Palacio de los Deportes, pues varias personas vieron cómo dos hombres removieron el nombre del expresidente Óscar Arias de la fachada del Palacio de los Deportes.

En redes sociales se divulgaron imágenes de la labor que se hizo en el recinto ubicado en Heredia.

La remoción del nombre del exmandatario se realizó tras decisión de la alcaldesa Ángela Aguilar.

Resulta que, hace varias semanas, el Concejo Municipal de Heredia votó la propuesta de retirar el nombre de Óscar Arias del emblemático Palacio de los Deportes; sin embargo, la mayoría de los regidores votaron en contra. Por eso, la decisión quedó en manos de la alcaldesa.

La votación se hizo después de que la Comisión de Cultura de la Municipalidad florense estuviera de acuerdo con quitar el nombre de Arias.

Esta propuesta surgió a raíz de una moción del regidor Berrocal, quien aseguró que en 1989 se colocó de forma ilegítima, porque la Comisión Nacional de Nomenclatura, que se encarga de autorizar los nombres de lugares públicos y edificios, no lo había permitido.

“Existe un debido proceso para bautizar con nombres de personas los edificios públicos y está, por ley, en la ley 3535. A raíz de una investigación que realizamos, producto de varias consultas ciudadanas, descubrimos que se violentaron los requisitos que demanda la ley, y son que el nombre de la persona deba ser una persona fallecida y que tenga no menos de 5 años de fallecida”, explicó Berrocal a La Teja.

Retiran nombre de Óscar Arias del Palacio de los Deportes

De hecho, la Comisión Nacional de Nomenclatura envió un oficio en respuesta a la consulta de la Ley 7450, publicada en 1994. En el documento menciona que el nombre oficial del recinto es “Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz”.

“Cabe señalar que, si bien la Comisión Nacional de Nomenclatura (CNN) tiene competencia normativa en materia de denominaciones geográficas y de edificaciones públicas, según lo establecido en la Ley N.º 3535 y su reglamento, la Ley N.º 7450, al haber sido emitida por la Asamblea Legislativa, prevalece jerárquicamente sobre las disposiciones normativas de esta Comisión. En consecuencia, el nombre “Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz” debe considerarse como la denominación oficial vigente para el inmueble identificado bajo la matrícula registral 4-198555-000″, indicó la secretaría de la Comisión Nacional de Nomenclatura.

En un video publicado en las redes sociales, la alcaldesa explicó que se tomó la decisión de remover el nombre del expresidente del palacio en cumplimiento de la ley.

“La respuesta (de la Comisión Nacional de Nomenclatura) fue clara. El inmueble tiene como nombre oficial ‘Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz’. Esto significa que, como municipalidad, debemos actuar conforme a la Ley y garantizar transparencia en cada paso que demos”, dijo Aguilar.

“Esta administración es respetuosa de la trayectoria de todas las personas que han contribuido a forjar la historia de Heredia y también de nuestro país. Pero mi deber como alcaldesa es hacer cumplir lo que establece la ley. Por esa razón, les informo que a finales de la próxima semana (sábado 20 de setiembre) estaremos haciendo los trabajos correspondientes”, añadió.

