¡Salió el acumulado! Vea el número ganador del sorteo de este domingo

La esperada bolita con la palabra “ACUMULADO” salió

Por Ingrid Hidalgo y Hillary Chinchilla Marín
Foto de listados acumulado
Salió el acumulado en el sorteo de este domingo 17 de agosto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el número ganador del acumulado en el sorteo de este domingo 21 de setiembre.

La combinación ganadora fue el número 00 y la serie 974.

Si usted ganó esta combinación, reclame su premio en la JPS, pues el acumulado estaba en ¢350 millones en 2 emisiones.

El próximo sorteo se realizará el martes 23 de setiembre después de que se jueguen los Chances.

El acumulado 1 se vino en una noche muy especial ya que se jugó el sorteo extraordinario de la Independencia que dejó muchos millones.

  • El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 60 con la serie 316
  • El segundo premio entrega ¢46 millones por entero, para el número 73 con la serie 008
  • El tercer premio entregó ₡20 millones por entero para el número 09 con la serie 371
  • El cuarto premio entregó ¢5 millones por entero para el número 94 con la serie 643
  • El quinto premio de ¢3 millones fue para el 39 con la serie 395.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

