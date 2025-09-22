¡Salió el acumulado! Vea el número ganador del sorteo de este domingo

Salió el acumulado en el sorteo de este domingo 17 de agosto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el número ganador del acumulado en el sorteo de este domingo 21 de setiembre.

La combinación ganadora fue el número 00 y la serie 974.

LEA MÁS: Mall Oxígeno responde así ante nuevas disposiciones de Salud tras mordida de perro a chiquito

Si usted ganó esta combinación, reclame su premio en la JPS, pues el acumulado estaba en ¢350 millones en 2 emisiones.

LEA MÁS: ¿Aún no ha declarado el IVA? Esta información lo hará evitar llevarse colerones

El próximo sorteo se realizará el martes 23 de setiembre después de que se jueguen los Chances.

El acumulado 1 se vino en una noche muy especial ya que se jugó el sorteo extraordinario de la Independencia que dejó muchos millones.

El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 60 con la serie 316

con la serie El segundo premio entrega ¢46 millones por entero, para el número 73 con la serie 008

con la serie El tercer premio entregó ₡20 millones por entero para el número 09 con la serie 371

con la serie El cuarto premio entregó ¢5 millones por entero para el número 94 con la serie 643

con la serie El quinto premio de ¢3 millones fue para el 39 con la serie 395.

LEA MÁS: Nicaragüense que llegó al país con el corazón hecho pedazos, se levantó y ahora tiene un curioso negocio