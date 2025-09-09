Finanzas y tecnología

Cédula digital: las personas que tienen este trámite pendiente no pueden sacar el nuevo documento

Cédula digital: si usted tiene este trámite pendiente aún no puede sacar el nuevo documento

Por Rocío Sandí

La cédula digital ya está disponible desde martes 9 de setiembre para los costarricenses, pero los que tienen este trámite pendiente no la pueden obtener todavía.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los pasos para obtener el nuevo documento y entre ellos está no tener ninguna cédula pendiente de retiro en las oficinas de la entidad.

Primer plano de una persona sujetando su cédula de identidad costarricense sobre una mesa, en referencia al nuevo cobro por reposición del documento
Si tiene cédulas pendientes de retirar no puede tramitar la digital. (Archivo)

Si solicitó una cédula y no ha ido por ella, debe hacerlo para después optar por el documento digital.

Es importante que tenga presente que el TSE no dejará de emitir cédulas físicas; es decir, la digital será una opción o un servicio extra para quienes deseen tenerla, pero no sustituirá por completo las físicas.

Las personas que prefieran seguir solo con la cédula física podrán hacerlo sin ningún problema.

¿Qué tiene que hacer para conseguir la cédula digital?

Estos son los pasos para conseguir la cédula digital costarricense:

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

Estos son los pasos para tramitar la cédula digital. (TSE)

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas Play Store y App Store para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.

Según informó el TSE, han estado en contacto con instituciones bancarias y otras entidades porque la idea es que poco a poco la cédula digital sea suficiente para hacer trámites, eso se hará paulatinamente.

