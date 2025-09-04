Estos son los países de Latinoamérica que tienen la gasolina más cara

La gasolina es esencial para un montón de actividades básicas y cuando el combustible sube de precio, empiezan a encarecerse un montón de cosas.

En Costa Rica se paga la gasolina a precios muy elevados, están entre los más altos de Latinoamérica y eso hace que el costo de vida aumente.

Costa Rica tiene una de las gasolinas más caras de Latinoamérica. (Rafael Pacheco)

Empecemos hablando de Centroamérica, aquí en la región, Costa Rica se pelea con Nicaragua el primer lugar de la gasolina cara.

Según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el litro de gasolina súper se colocará en Costa Rica en ¢663; el de la regular en ¢649 y el del diésel en ¢564.

En Nicaragua el litro cuesta $1.33 (¢671), por eso en este momento está en primer lugar.

El tercer lugar es para Guatemala donde el litro cuesta $1.038 (¢525), luego está Honduras donde el litro de gasolina está en $1.031 (¢521), después está El Salvador donde el litro está a $1.001 (¢506) y por último Panamá, donde la gasolina es más barata, el litro cuesta $0.93 (¢470).

Los impuestos influyen mucho en el precio de la gasolina. (Alonso Tenorio)

Si hacemos la comparación más extensa, a toda Latinoamérica, ahí Costa Rica ocupa el tercer lugar.

En el primero está Uruguay, donde el litro de gasolina cuesta $1.833 (¢926), le sigue Chile donde el litro cuesta $1.265 (¢640).

En cuarto lugar está México, donde el litro está en 1.224 (¢617) y después está Perú donde cuesta $1.220 (¢616). Le sigue Argentina con $1.097 (¢554), después Brasil con $1.124 (¢568), Paraguay $1.093 (¢552), Colombia $1.091 (¢551) y Haití $1.070 (¢540).

¿Por qué en Costa Rica la gasolina es de las caras?

El economista Fernando Rodríguez dice que son varios los factores que hacen que en Costa Rica la gasolina sea de las más caras de la región

Los ticos pagan por una de las gasolinas más caras de la región. (Rafael Pacheco)

Hay situaciones de todo tipo. En Sudamérica hay muchos países que producen petróleo, tal vez no todos producen en grandes cantidades como Brasil que es un gran exportador, Venezuela también, pero sí hay varios que producen: Colombia extrae petróleo, Ecuador extrae petróleo, Argentina extrae petróleo.

“En otros países de la región centroamericana y el Caribe se aplican subsidios”, explicó el experto.

Rodríguez también señaló que el tema de los impuestos tiene mucho que ver, ya que en otros países los impuestos de la gasolina son más bajos.