A pesar de que en Costa Rica GTA VI se estrena esta medianoche del jueves 19 de noviembre, ya en muchos países alrededor del mundo el videojuego está desbloqueado por la zona horaria.

El fenómeno de la saga de Rockstar es tal que, tras 13 años de su antecesor, GTA V, la fiebre por el videojuego ha generado mucha locura entre los jugadores y quienes aún no pueden tenerlo tienen que verlo en diversas plataformas de streaming.

GTA VI se estrena en Costa Rica a la media noche de este jueves 19 de noviembre. (VOLKAN FURUNCU/Anadolu via AFP)

En la plataforma de Twitch, hay una campaña para su comunidad con beneficios directos para la nueva entrega de Grand Theft Auto del 18 al 30 de noviembre.

Esta iniciativa tiene recompensas por estar conectados y observar partidas, también beneficios relacionados con las suscripciones y, además, sorteos con códigos del videojuego, algunas de estas opciones son gratuitas.

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El juego cuesta 80 dólares en su edición base; la edición deluxe, que incluye más contenido, cuesta 100 dólares y está disponible exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series S y X.

Por el momento, la compañía norteamericana no ha dado a conocer una fecha de lanzamiento del popular videojuego para computadoras ni para las consolas de Nintendo, como la Switch 2.

Twitch regalará códigos del juego de Rockstar. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

La forma de conseguir código e insignias

Para las recompensas gratuitas está la campaña de recolección de seis insignias de chat, Bling Badge Collection, y se obtiene viendo directos de Grand Theft Auto durante una hora al día en seis días distintos, pero en las fechas mencionadas anteriormente.

En The Heist hay seis recompensas entre insignias y emotes, pero se debe estar suscrito a canales que estén dando el juego de Rockstar.

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Para poder optar por códigos del videojuego, primero debe aclararse que son limitados. Se deberá iniciar sesión con la cuenta personal y buscar directos en la categoría de GTA VI. Para reclamar estos premios se enviará una notificación de Twitch; los códigos se entregarán en momentos aleatorios, por lo que habrá que ver muchos directos y tener suerte.