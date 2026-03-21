¿Jugó Pokémon GO? Así ayudó sin saberlo a entrenar una IA

¿Fue usted de los que jugaba Pokémon GO? Tal vez no lo sabía, pero este popular juego terminó siendo clave para un innovador proyecto tecnológico en colaboración con Coco Robotics.

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Lanzado en 2016, el juego se volvió viral y rápidamente se convirtió en una obsesión para millones de fanáticos de Pokémon en todo el mundo. A través de la aplicación, los usuarios recorrían calles, parques e incluso sus propias casas para atrapar criaturas virtuales que aparecían en la pantalla mediante el uso de la cámara del celular.

Esa dinámica, que combinaba entretenimiento con exploración del entorno real, permitió a Niantic Spatial recopilar una enorme cantidad de información visual.

Pokemón GO se volvió un fenómeno hace 10 años, pero algo que no sabían los jugadores es que sus datos iban a ser utilizados para un proyecto. (Adrian Soto)

¿Cómo aportó Pokémon GO?

Gracias a los jugadores, la empresa logró construir una base de datos con más de 30.000 millones de imágenes captadas mientras las personas se desplazaban por distintos espacios.

Este material fue clave para desarrollar un sistema de navegación conocido como Sistema de Posicionamiento Visual (VPS), en el que la compañía ha trabajado durante los últimos cinco años.

El VPS permite a los robots repartidores trazar rutas más precisas, incluso en entornos donde el GPS puede fallar, como zonas con edificios altos o alta densidad urbana. Las imágenes geolocalizadas sirvieron, además, para crear mapas tridimensionales detallados.

Los robots de Coco Robotics están equipados con cámaras que capturan imágenes en tiempo real, las cuales se comparan con ese mapa 3D desarrollado por Niantic Spatial para orientarse con mayor precisión.

“La promesa de la robótica de última milla es enorme, pero la realidad de navegar por calles urbanas caóticas es uno de los desafíos de ingeniería más difíciles”, afirmó John Hanke, director ejecutivo de la compañía.

Con ayuda de los datos recopilados de Pokemón GO, la empresa puede trazar una mejor ruta de entrega por medio de robots repartidores. (Adrian Soto)

“Estamos encantados de trabajar con Coco Robotics como nuestro primer socio en robótica y de implementar inteligencia espacial para enfrentar estos desafíos de manera directa”, añadió.

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La empresa destacó que estos datos son especialmente valiosos porque fueron capturados por peatones, a diferencia de otros sistemas de mapeo que dependen principalmente de imágenes tomadas desde vehículos.

De acuerdo con Euronews, los robots repartidores de Coco Robotics ya operan en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Helsinki.

¿Qué tan peligroso es compartir datos a terceros?

Niantic Spatial —que desde el año pasado ya no es propietaria de Pokémon GO— cuenta con una política de privacidad en la que indica que recopila datos de ubicación, así como información personal como nombre y correo electrónico.

La empresa menciona que, si una persona vincula su cuenta de Google, puede recopilar el correo electrónico y un token de autenticación. Por otra parte, si una persona vincula su cuenta de Meta, la empresa recopila el ID de usuario y el correo electrónico.

Niantic Spatial explica que utiliza los datos personales para analizar el uso del servicio, comunicarse con el usuario, mejorar experiencia, marketing, solicitar retroalimentación, crear nuevos productos y personalizar servicios.

Asimismo, señala que los datos son compartidos en diferentes casos: proveedores de servicios, proveedores externos como procesadores de pago, autoridades cuando sea necesario por ley y transacciones comerciales.

José A. Medrano, abogado especialista en derecho informático, señaló que los usuarios deben tomar el tiempo de leer la política de privacidad antes de brindar sus datos personales.

El abogado especialista en derecho informático recomendó a los usuarios leer la política de privacidad antes de compartir sus datos a terceros. (Shutterstock/Imagen)

“Se debe informar bien antes de utilizar cualquier aplicación porque muchas veces estamos permitiendo que la información misma se venda y se comparta con terceros para diferentes fines”, dijo.

Asimismo, señaló que se deben borrar cookies cuando se navega por internet para no dejar una huella digital muy grande.

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