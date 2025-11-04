Finanzas y tecnología

¿Le está fallando WhatsApp Web? Esto pasa con la aplicación de mensajería

Usuarios de diferentes países reportan fallas en WhatsApp Web, la versión para computadoras del servicio de mensajería de Meta

Por Hillary Chinchilla Marín

Miles de internautas informaron en las últimas horas sobre fallas en WhatsApp Web, la versión de escritorio del popular servicio de mensajería. Aunque el sistema permite ingresar normalmente, muchos usuarios se encuentran con pantallas en blanco o en negro al intentar acceder a sus conversaciones.

Los reportes, publicados en X (antes Twitter) y en otras redes sociales, señalan que el error impide leer mensajes, ver estados o enviar archivos desde la plataforma web. Sin embargo, la aplicación móvil de WhatsApp continúa funcionando con normalidad, lo que sugiere un fallo específico en los servidores que gestionan la versión para navegadores.

WhatsApp permitirá manejar la sincronización de contactos de cuentas múltiples de forma individual en una próxima actualización.
Logo de WhatsApp WHATSAPP OFICIAL (Foto de ARCHIVO) 08/9/2021 (WHATSAPP OFICIAL/WHATSAPP OFICIAL)

La caída no afecta a todos los usuarios

De acuerdo con los primeros informes, la falla no afecta a todos los usuarios por igual, y algunos pueden utilizar el servicio sin mayores inconvenientes. En los portales especializados en monitorear interrupciones digitales, como Downdetector, se registró un aumento notable en los reportes desde distintos países de América y Europa.

Hasta el momento, Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para restablecer completamente el servicio.

Redes sociales se llenan de quejas y memes

WhatsApp Web dejó de funcionar este martes y generó cientos de reportes. Meta no ha brindado una explicación.
WhatsApp Web dejó de funcionar este martes y generó cientos de reportes. Meta no ha brindado una explicación. (Canva/Canva)

Como ocurre en cada caída del sistema, los usuarios recurrieron a otras plataformas sociales para expresar su frustración, compartir memes y confirmar que no se trataba de un problema individual.

Mientras se espera una respuesta oficial, se recomienda a los usuarios mantener la sesión iniciada y evitar cerrar la aplicación hasta que se restablezca el servicio para no perder la conexión activa.

Nota realizada con ayuda de IA

