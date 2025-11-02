¿Le quedaron billetes de los que salieron de circulación el 1 de noviembre? esto debe hacer

Este sábado 1 de noviembre salieron de circulación dos de los billetes que más se usaban en el país y es probable que algunas personas se hayan quedado con algunos de ellos.

Según había anunciado el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las series A y B del billete de ¢1.000 perdieron su valor como medio de pago.

Los dos billetes de arriba son los que salieron de circulación. (BCCR)

¿Qué pasará con los billetes que quedaron?

Si usted es de las personas que todavía tienen de los billetes de las series A y B, no se preocupe, no va a perder dinero.

El BCCR anunció que a partir del 1 de noviembre esos billetes deben ser canjeados o depositados en las diferentes entidades financieras, ahí si los tienen que aceptar.

“Es importante resaltar que las series A y B solo pierden su valor como medio de pago, más no su valor monetario, de tal modo que ningún ciudadano perderá su dinero, pues los billetes pueden ser cambiados o depositados en la entidad financiera donde tenga su cuenta bancaria.

“El canje o depósito de los billetes se mantendrá de forma indefinida en las entidades financieras del país. Según sea el monto para canjear, los bancos podrán solicitarle a la persona completar el formulario correspondiente de acuerdo con la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204″, detalló la entidad financiera.

Si le quedaron billetes de mil colones de las serias A y B puede cambiarlos en los bancos. (Juliana Barquero)

¿Cuáles billetes de mil colones quedaron en circulación?

Con el cambio y la salida de circulación de las series A y B del billete de ¢1.000, ahora solo quedan los de la serie C.

Se diferencian porque esta última cuenta con una ventana transparente más pequeña ubicada en el extremo superior derecho del billete y con una forma de hoja que cambia de color.

“La serie C del billete de ¢1.000, que está en circulación desde el 2021, se mantendrá vigente como medio de pago en la economía nacional.

“Esta serie se caracteriza porque su diseño tiene una ventana transparente más amplia y visible e incluye al personaje Braulio Carrillo”, detalló el BCCR.