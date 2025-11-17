Lo que nadie le dice del consumo eléctrico en Navidad: cuidado con el gasto vampiro

Con la llegada de la época navideña, cuando las luces, adornos y equipos eléctricos se encienden a cada rato, también aumenta un problema silencioso que puede inflar su recibo de luz sin que usted lo note: el consumo vampiro o consumo fantasma de energía.
Este fenómeno ocurre cuando los aparatos siguen conectados y consumen electricidad aunque están apagados. Aunque parezca mínimo, los expertos advierten que puede representar hasta un 10% del gasto eléctrico total de una casa, oficina o empresa.
¿Por qué pasa esto?
Los equipos modernos como computadoras, pantallas, impresoras, cargadores y hasta televisores, usan transformadores internos y sistemas electrónicos que requieren estar conectados todo el tiempo.
Antes, los dispositivos analógicos se apagaban por completo, pero ahora casi todo es digital y queda con un “consumo pasivo” permanente.
En oficinas, por ejemplo, una computadora puede seguir "chupando" energía aún cuando la pantalla está negra y usted juraría que está apagada.
Lady Campos, gerente de nuevos negocios de Schneider Electric, pone un ejemplo que todos hacemos:
“El cargador del celular sigue consumiendo energía, aunque no tenga el teléfono conectado, siempre que esté enchufado. Esto aplica en casas, empresas y cualquier organización. Ese consumo oculto aumenta los costos y también la emisión de gases nocivos para el ambiente”, explicó.
El problema se agrava en diciembre, cuando aumentan las luces y decoraciones.
Las proyecciones indican que la demanda de energía en Centroamérica aumentará 3,3% en 2025, en comparación con 2024, alcanzando 65,729 gigavatio por hora (GWh), y para 2026 se prevé un crecimiento de 3,76%, elevando la demanda a 68,201 Gwh, según el Ente Operador Regional (EOR).
¿Cómo evitar que la energía se le escape sin permiso?
- Desconecte lo que no usa: parece obvio, pero muchos no lo aplican.
- Use regletas con interruptor: estas cortan la energía de un solo golpe.
- Automatice si trabaja en una empresa: sistemas de gestión energética pueden reducir desperdicios hasta en un 50%.
- Haga revisiones eléctricas periódicas.