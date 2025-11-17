Lo que nadie le dice del consumo eléctrico en Navidad: cuidado con el gasto vampiro

Con la llegada de la época navideña, cuando las luces, adornos y equipos eléctricos se encienden a cada rato, también aumenta un problema silencioso que puede inflar su recibo de luz sin que usted lo note: el consumo vampiro o consumo fantasma de energía.

Este fenómeno ocurre cuando los aparatos siguen conectados y consumen electricidad aunque están apagados. Aunque parezca mínimo, los expertos advierten que puede representar hasta un 10% del gasto eléctrico total de una casa, oficina o empresa.

En Navidad se dispara el gasto vampiro de electricidad. (Rafael Pacheco)

¿Por qué pasa esto?

Los equipos modernos como computadoras, pantallas, impresoras, cargadores y hasta televisores, usan transformadores internos y sistemas electrónicos que requieren estar conectados todo el tiempo.

Antes, los dispositivos analógicos se apagaban por completo, pero ahora casi todo es digital y queda con un “consumo pasivo” permanente.

En oficinas, por ejemplo, una computadora puede seguir "chupando" energía aún cuando la pantalla está negra y usted juraría que está apagada.

Lady Campos, gerente de nuevos negocios de Schneider Electric, pone un ejemplo que todos hacemos:

Desconecte todos los días lo aparatos eléctricos que no está usando. (Archivo)

“El cargador del celular sigue consumiendo energía, aunque no tenga el teléfono conectado, siempre que esté enchufado. Esto aplica en casas, empresas y cualquier organización. Ese consumo oculto aumenta los costos y también la emisión de gases nocivos para el ambiente”, explicó.

El problema se agrava en diciembre, cuando aumentan las luces y decoraciones.

Las proyecciones indican que la demanda de energía en Centroamérica aumentará 3,3% en 2025, en comparación con 2024, alcanzando 65,729 gigavatio por hora (GWh), y para 2026 se prevé un crecimiento de 3,76%, elevando la demanda a 68,201 Gwh, según el Ente Operador Regional (EOR).

Use regletas con botón para poder desconectar la energía por completo. (Archivo)

¿Cómo evitar que la energía se le escape sin permiso?

- Desconecte lo que no usa: parece obvio, pero muchos no lo aplican.

- Use regletas con interruptor: estas cortan la energía de un solo golpe.

- Automatice si trabaja en una empresa: sistemas de gestión energética pueden reducir desperdicios hasta en un 50%.

- Haga revisiones eléctricas periódicas.