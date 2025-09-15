Si viaja en bus y tren esta información sin duda que le interesará

El Banco Central de Costa Rica está desarrollando una tarjeta prepago exclusiva para trenes y buses. (Cortesía)

Los usuarios de trenes y buses tendrán otro método de pago para el transporte público, además del dinero en efectivo y las tarjetas de crédito o débito por medio de relojes inteligentes o celulares.

LEA MÁS: 15 de setiembre: Una fecha que marcó un antes y después para Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) planea implementar una tarjeta prepago exclusiva, llamada tarjeta Monedero SINPE-TP, para que sea utilizada a la hora de pagar el transporte en tren o bus.

Las autoridades del BCCR está desarrollando este proyecto junto con el Sistema Financiero Nacional, el sector de transporte público y las marcas internacionales de tarjetas.

Esta tarjeta será utilizada por personas sin acceso al sistema financiero formal.

Según el BCCR, el Monedero SINPE-TP tendrá un número de SINPE Móvil asociado para que sea recargado por medio de esta plataforma de pago.

Además, tendrá un número de cuenta IBAN, asociado a la tarjeta para que también sea recargada por este método de pago interbancario.

“Por medio de SINPE Móvil cualquier persona podrá recargar la tarjeta, a cualquier hora y sin costo alguno para la persona que realiza la recarga. También será posible recargarla con dinero en efectivo mediante los corresponsales bancarios”, indicó el BCCR.

LEA MÁS: Así se vive la fiesta de la Independencia en San José este 15 de setiembre

¿Cuándo estará disponible?

Las autoridades indicaron que aún no hay fecha definida para que se implemente esta tarjeta para el uso del transporte de tren y bus.

Sin embargo, se espera que esté disponible para finales de este 2025.

“En este momento nos encontramos trabajando con los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular, los cuales deben preparar sus infraestructuras tecnológicas y de comercialización para poder colocar estas tarjetas en sus corresponsales financieros: puntos Tucán del BCR, los BN Servicios del Banco Nacional y los Puntos BP del Banco Popular”, comunicó el BCCR.

El Banco Central de Costa Rica aún no tiene una fecha definida para la implementación de la tarjeta Monedero SINPE-TP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Banco Central ya suministró a estas entidades las especificaciones técnicas que deben ser atendidas para llevar a cabo la implementación de esta tarjeta”, añadió.

Las autoridades indicaron que los bancos deben entregar las fechas para implementar este Monedero SINPE-TP.

LEA MÁS: Lotería Nacional: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 14 de setiembre