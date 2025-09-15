Nacional

Lotería Nacional: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 14 de setiembre

Este domingo la Junta de Protección Social repartió muchos millones en un nuevo sorteo de Lotería Nacional

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Las tres tómbolas del sorteo de la lotería nacional.
Nuevo sorteo de Lotería Nacional repartió muchos millones este domingo (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo se realizó el sorteo ordinario N.º 4.866 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social y muchos ticos salieron ganadores.

Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del 7 de setiembre

Para este, como cada sorteo ordinario, hay 100 premios de distintas cantidades, pero la mayor cantidad de dinero se concentra en los tres premios mayores que fueron:

  • El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número  67  con la serie 630
  • El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 04 con la serie 927
  • El tercer premio entregó ₡14 millones por entero para el número 26 con la serie 224

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

LEA MÁS: Chances de la JPS: Estos son los números ganadores de este viernes 12 de setiembre

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJunta de Protección SocialJPS
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.