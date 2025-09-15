Lotería Nacional: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 14 de setiembre

Nuevo sorteo de Lotería Nacional repartió muchos millones este domingo (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este domingo se realizó el sorteo ordinario N.º 4.866 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social y muchos ticos salieron ganadores.

Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del 7 de setiembre

Para este, como cada sorteo ordinario, hay 100 premios de distintas cantidades, pero la mayor cantidad de dinero se concentra en los tres premios mayores que fueron:

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 67 con la serie 630

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 04 con la serie 927

con la El tercer premio entregó ₡14 millones por entero para el número 26 con la serie 224

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.