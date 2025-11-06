Finanzas y tecnología

Usuarios de BAC Credomatic que usan Android tienen serios problemas con App Banca Móvil, esto dice el banco

Por Rocío Sandí

Si usted es usuario de BAC Credomatic y este jueves ha tenido problemas con los sistemas digitales de la entidad, debe leer esta información.

BAC Credomatic confirmó que está teniendo problemas con la App Banca Móvil. Los inconvenientes son específicamente con las personas que usan el sistema operativo Android.

BAC Credomatic reporta que tiene problemas con App Banca Móvil. (Archivo)

“En este momento, algunos teléfonos con tecnología Android experimentan una intermitencia al tratar de ingresar a nuestra Banca Móvil. El equipo de Tecnología de la Información está trabajando para resolver la situación lo antes posible.

“Por ahora te recomendamos utilizar nuestra Banca en Línea, así como nuestra red Rapibac y plataforma KASH. Agradecemos su comprensión”, comunicó el banco por medio de una publicación en redes sociales.

