Apareció el pez del “fin del mundo” en México y desató teorías sobre desastres naturales

El hallazgo de un pez remo, conocido popularmente como el pez del “fin del mundo”, en las playas de Bucerías, Nayarit, provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios lo vincularon con la posible llegada de desastres naturales, pese a que especialistas insisten en que no existe evidencia científica que respalde esas creencias.

Un avistamiento poco común en la orilla

El ejemplar fue localizado en la zona restaurantera del centro de Bucerías, donde sorprendió a comensales y transeúntes por su tamaño y aspecto. El pez remo es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo, con un cuerpo alargado y plateado que suele recordar a una serpiente marina.

Su presencia en aguas poco profundas resulta inusual, ya que se trata de una especie que habita normalmente a decenas o cientos de metros de profundidad, según datos de Ocean Conservancy.

Al pez remo se le conoce popularmente como el pez del “fin del mundo” o pez terremoto. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El mito del “pez terremoto”

En la cultura popular, el pez remo también es conocido como “pez terremoto”, y su aparición en la superficie del mar suele interpretarse como un presagio de terremotos, inundaciones o grandes tragedias. Esta creencia volvió a tomar fuerza tras el avistamiento, especialmente en un contexto marcado por recientes movimientos sísmicos en la región.

Sin embargo, especialistas recalcan que se trata de una leyenda urbana sin sustento científico. Aunque algunos investigadores, como el sismólogo ecológico Kiyoshi Wadatsumi, han señalado que los peces de aguas profundas pueden ser más sensibles a movimientos en fallas activas, no existe una relación comprobada que permita predecir catástrofes a partir de estos avistamientos.

Qué es realmente el pez remo

El pez remo pertenece a la familia Regalecidae y su especie más conocida es Regalecus glesne. Se alimenta principalmente de plancton, pequeños crustáceos y peces, y no es agresivo ni representa peligro para los seres humanos.

Expertos explican que su aparición en la superficie suele deberse a factores como enfermedad, desorientación o cambios en las condiciones del mar, y no a señales de eventos catastróficos.

El pez remo se asocia con deastres naturales, aunque no hay confirmación científica que avale esa creencia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Entre el miedo y la ciencia

El hallazgo en Nayarit volvió a poner sobre la mesa el contraste entre mito y ciencia. Mientras en redes sociales abundan los mensajes que interpretan el hecho como un mal augurio, organizaciones ambientales y especialistas llaman a la calma y recuerdan que estos encuentros, aunque poco frecuentes, forman parte de la diversidad y fragilidad de la vida marina.

Nota realizada con ayuda de IA