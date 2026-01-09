La red social X, propiedad de Elon Musk, tomó la determinación de desactivar la herramienta de generación de imágenes de su inteligencia artificial, Grok, para aquellos usuarios que no cuentan con una suscripción de pago.

La plataforma X enfrenta nuevas regulaciones por el uso de su inteligencia artificial. (Gemini /Gemini)

Esta medida surge como respuesta directa a las intensas críticas globales por la creación de contenido sexualmente explícito falso que involucra a mujeres y menores de edad.

El cambio técnico fue detectado este viernes por diversos usuarios, quienes al intentar utilizar el bot recibieron una notificación indicando que estas funciones ahora son exclusivas para suscriptores. La polémica escaló rápidamente debido a que la tecnología permitía manipular fotos reales para simular desnudos, lo que generó indignación en organismos internacionales.

Reacciones internacionales y sanciones

El gobierno del Reino Unido fue uno de los primeros en alzar la voz contra la decisión de Elon Musk.

Un portavoz oficial señaló que convertir una herramienta que facilita contenido ilegal en un servicio “premium” es una respuesta inadecuada.

“Es un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual”, enfatizaron las autoridades británicas al exigir soluciones de fondo en X.

Por su parte, la Comisión Europea también manifestó su descontento. Aunque las autoridades en Bruselas reconocieron las modificaciones, señalaron que el problema central persiste independientemente de si el servicio es gratuito o de pago.

La exigencia hacia la inteligencia artificial de la plataforma es clara: los sistemas deben estar diseñados para impedir la generación de cualquier contenido ilegal desde su origen.

Medidas legales contra la plataforma

Debido a la gravedad del escándalo, Bruselas impuso una medida cautelar a la red social X.

Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Esta orden legal obliga a la empresa a conservar todos los documentos internos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de Grok hasta el año 2026. La intención es fiscalizar cómo se ha gestionado la seguridad de los usuarios ante el mal uso de la inteligencia artificial.

Este conflicto se suma a las tensiones previas entre el bloque europeo y las empresas de Elon Musk. Recientemente, la Unión Europea aplicó una multa millonaria a la plataforma por violar la Ley de Servicios Digitales. Pese a las presiones políticas externas, los reguladores mantienen su postura de proteger a los ciudadanos contra la proliferación de imágenes falsas y denigrantes en el entorno digital.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.