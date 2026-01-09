Impactante video: vidrio cae desde un cuarto piso mientras hombre tomaba café

Un hombre de 50 años estuvo a centímetros de perder la vida luego de que un panel de vidrio blindex cayera desde un cuarto piso y lo golpeara en la cabeza mientras tomaba café en la acera de un bar del barrio porteño de Palermo, Argentina, en un episodio que generó conmoción por la violencia del impacto y el milagroso desenlace.

Un impacto directo desde varios metros de altura

El vidrio cayó desde un cuarto piso y golpeó de lleno a un hombre en Palermo. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación Argentina, GDA)

El hecho ocurrió sobre la calle Ciudad de la Paz, cuando el vidrio se desprendió de un balcón de un edificio cercano al local gastronómico. La estructura cayó de manera vertical y golpeó de lleno a la víctima, que perdió el conocimiento tras el impacto.

El hombre sufrió traumatismo de cráneo, cortes profundos y lesiones severas en el brazo izquierdo. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde permaneció internado durante una semana. Los médicos confirmaron que recibió más de 30 puntos en la cabeza y que el vidrio le cortó tres tendones del brazo.

“Estaba sentado en las mesas de afuera, pido un café y a los pocos minutos me cae un vidrio y me desvanezco”, relató posteriormente la víctima, aún convaleciente.

La rápida asistencia evitó una tragedia mayor

Testigos del hecho describieron una escena desesperante. Empleados del bar y vecinos acudieron de inmediato para auxiliar al hombre, que perdía mucha sangre.

“Lo primero que pensé es que teníamos que hacer algo porque si no se moría”, contó uno de los trabajadores del local.

Bomberos y personal de emergencia brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia. El hombre se encontraba consciente, pero aturdido por el golpe.

¿Por qué el desenlace no fue fatal?

Especialistas explicaron que el panel era un vidrio laminado, conocido como blindex, un material diseñado para no estallar en fragmentos al romperse.

“No fue un milagro: se salvó porque existe la ley de vidrio seguro”, explicó un vidriero consultado.

La investigación apunta a fallas en la instalación y el mantenimiento del balcón, donde se detectó deterioro en la estructura metálica y en los elementos de sujeción. Por prevención, las autoridades retiraron el segundo panel de vidrio que permanecía en el lugar.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, que analiza las responsabilidades del consorcio y del propietario del departamento.

El hombre sufrió graves heridas, pero logró sobrevivir al violento golpe.

