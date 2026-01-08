Mujer le dio sangrienta muerte a su tío porque la mandó a cocinar

Una mujer de 32 años fue capturada por las autoridades en el estado de Texas, Estados Unidos, tras ser señalada como la principal sospechosa del asesinato de su tío, un hombre de 64 años, ocurrido el pasado 26 de diciembre en una vivienda de la ciudad de Fort Worth.

Lo que ocurrió en la vivienda

De acuerdo con la información brindada por el Departamento de Policía de Fort Worth, la sospechosa fue identificada como Ashley Marie Siebenaller, quien convivía con su tío Tony Vernon Graham y otros dos compañeros de piso.

Según una declaración jurada citada por la revista People, los familiares habrían estado discutiendo la noche de los hechos. Uno de los compañeros relató que se fue a bañar en medio del altercado y que, al regresar a la sala, encontró a Graham apuñalado en el suelo.

La sospechosa fue detenida días después del crimen ocurrido en Fort Worth.

El hallazgo y la escena del crimen

Tras el ataque, Siebenaller habría permanecido sentada en silencio, observando el cuerpo de su tío. El arma homicida, un cuchillo, fue localizada por la Policía y trasladada como evidencia.

Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato, pero el hombre fue declarado fallecido en el lugar.

La versión de la sospechosa

Inicialmente, la mujer se encontraba en un estado de conmoción, al punto de que utilizó un pedazo de papel para comunicarse con los oficiales, quienes incluso pensaron que no podía hablar.

En un segundo interrogatorio, realizado el 30 de diciembre, la sospechosa negó primero haber cometido el crimen, pero luego cambió su versión. Alegó que actuó en defensa propia tras, supuestamente, ser atacada por su tío.

Sin embargo, los agentes no encontraron lesiones visibles en su cuerpo. En la entrevista, la mujer admitió que Graham la había enojado y que le dijo que debía empezar a cocinar.

El arma homicida fue un cuchillo localizado dentro de la vivienda.

Captura y situación legal

Pese a la gravedad del caso, la mujer no fue arrestada de inmediato y regresó a la vivienda. El 2 de enero, uno de los compañeros de piso alertó nuevamente a la Policía, asegurando que Siebenaller se encontraba fuera de su habitación portando un cuchillo.

Tras atender la llamada, los oficiales emitieron una orden de captura y arrestaron a la sospechosa el 3 de enero. Actualmente, permanece detenida en la Cárcel del Condado de Tarrant, donde enfrenta el cargo de asesinato.

