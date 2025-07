Apostó en un casino, ganó más de ¢40 millones, pero no le quieren pagar porque “la máquina tenía un desperfecto”

En los últimos días, la historia del argentino Antonio Miranda ha vuelto a tomar importancia, pues se cumplen los primeros tres años desde que la suerte quiso cambiar su vida y se ganó el premio mayor de una máquina tragamonedas de un casino, pero los directivos se negaron a entregarle la suma que ascendía a unos 40 millones de colones.

El argentino sigue luchando para que le den la plata del premio. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Los medios de comunicación argentinos reseñan que esto ocurrió en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, en Santa Cruz de Argentina, y como era habitual, el albañil visitaba dicho casino, hasta que la suerte tocó su puerta.

Fue el 7 de julio de 2022, cuando Antonio Miranda decidió pasar un rato de esparcimiento en el Casino de Río Gallegos, de Santa Cruz, y decidió apostar en la máquina tragamonedas en la que siempre se ubicaba, los poco más de 2 mil colones que tenía en el bolsillo.

De un momento a otro, las luces destellando y los sonidos particulares que la máquina emitía lo sorprendieron, pues en la pantalla brillaba el premio mayor que había ganado, aunque al principio se sorprendió, rápidamente cayó en cuenta de que la suerte había jugado a su favor, pero la felicidad duró pocos minutos.

El casino asegura que la máquina estaba dañada y por eso no quiere pagar. (Shutterstock/Shutterstock)

Poco tiempo después, la administración del casino se comunicó con el hombre para informarle que no le iban a pagar el dinero, pues la tragamonedas tenía ‘un desperfecto’, por lo que le devolverían el dinero que había invertido.

El hombre se había percatado y con su celular logró tomar una fotografía de la máquina, donde se puede ver que había ganado los 40 millones.

“La máquina empezó a sonar cuando gané. Se acercó uno de los chicos que estaba en el salón, me felicitó y me dijo: ‘Ya vuelvo, que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”, contó el hombre.

Tras la primera negativa de los administradores del casino de pagarle el premio, se retiró del lugar y horas después volvió en busca de alguna respuesta, pero nuevamente se negaron a entregarle lo que había ganado.

El hombre dice que hay testigos que vieron que ganó. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

“Enseguida me puse en contacto con un abogado para que me indicara qué tenía que hacer. La verdad es que yo gané en buena ley, no hice trampa. Si la máquina funcionaba mal, no es mi problema. Estoy esperanzado en que lo voy a cobrar”, dijo el hombre al medio de comunicación ya mencionado.

“Hay testigos que vieron lo que pasó en la sala del casino, por eso les pedimos que se acerquen a nosotros. Además, pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero aún no las tenemos”, detallaron los abogados.