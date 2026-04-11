Astronautas del Artemis II cumplieron con éxito su extraordinaria misión

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

“Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro”, anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas. “Qué viaje. Estamos estables”, agregó, e informó un código “green” para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

Esta imagen tomada de un video de una transmisión en vivo de la NASA muestra a los astronautas de Artemis II amerizando en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril de 2026. (-/AFP)

Tras despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

El lunes pasado pasaron por detrás de la Luna, capturando en alta definición la Tierra poniéndose tras una Luna majestuosa, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (00:07 GMT del sábado), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

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La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

Margen de seguridad

El escudo térmico de Orion, que había causado considerable preocupación a la NASA después de que se desprendieran fragmentos durante la reentrada atmosférica en una prueba no tripulada en 2022, aparentemente resistió los 2.700 °C generados por la fricción con la atmósfera.

En la Tierra, la gente disfrutó al máximo el éxito de la misión. AFP (APU GOMES/AFP)

La agencia espacial decidió continuar con el mismo escudo térmico, pero modificó la trayectoria para reducir el riesgo. Esta decisión generó una considerable controversia. “Voy a estar pensando en ello constantemente hasta que estén en el agua”, admitió recientemente el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una entrevista.

Objetivo 2028

Este vuelo fue una prueba para confirmar a la NASA que el cohete Orion, del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), y sus sistemas están listos para el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, antes de futuras misiones a Marte.

La NASA planea una nueva misión en 2027 que no se dirigirá a la Luna, antes de enviar astronautas a la superficie del satélite de la Tierra en 2028 durante la cuarta misión Artemis, en el último año de la presidencia de Donald Trump... y teóricamente antes que China, que planea enviar a sus taikonautas a la Luna en 2030.

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Sin embargo, los expertos dudan que los módulos de aterrizaje lunar, desarrollados por las empresas de los multimillonarios estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, estén listos para 2028.

Se suponía que un astronauta japonés y luego uno alemán viajarían en futuras misiones Artemis, pero estos puestos ya no parecen garantizados desde que la NASA reestructuró por completo el programa Artemis, y la Agencia Espacial Europea ha reconocido tener que negociar para mantenerlos.

La Nasa entra en la fase más delicada de Artemis 2, misión que llevará astronautas a la Luna tras 50 años, con pruebas clave, ajustes técnicos y ventanas de lanzamiento definidas. (NASA/Josh Valcarcel/NASA/Josh Valcarcel)

Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense espera que Artemis —que ha costado decenas de miles de millones de dólares— reavive el interés estadounidense por la exploración espacial.

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orion en su camino de regreso a la Tierra el 10 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)

Pero también, la tripulación esperaba, “permitir que el mundo se detuviera un instante”, como dijo el comandante Reid Wiseman esta semana.