Bajo investigación: el posible papel de ChatGPT en un tiroteo en Florida

El fiscal del estado de Florida, Estados Unidos, anunció este martes la apertura de una investigación penal sobre OpenAI y su ChatGPT para esclarecer el eventual papel de la interfaz de inteligencia artificial (IA) en un tiroteo mortal en abril de 2025.

Según la información recopilada por los servicios del fiscal James Uthmeier, el estudiante Phoenix Ikner mantuvo intercambios con el ChatGPT antes de matar a tiros a dos personas y herir a otras seis en el campus de la Universidad Estatal de Florida.

Autoridades de Florida abren causa penal contra OpenAI. El fiscal James Uthmeier investiga el papel de ChatGPT en el tiroteo mortal ejecutado por Phoenix Ikner en abril de 2025. (Canva stocks/EVG Kowalievska de Pexels / Jay Rembert de Jay Rembert's Images)

“Si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, dijo Uthmeier en un comunicado.

La legislación de Florida considera “cómplice” al individuo que ayude, incite o asesore a otro a cometer un delito, según Uthmeier.

Las autoridades no han hecho públicos los detalles de los mensajes que intercambiaron el atacante y ChatGPT.

Esta ilustración muestra la aplicación para teléfonos inteligentes ChatGPT, basada en inteligencia artificial (IA), rodeada de otras aplicaciones. (OLIVIER MORIN/AFP)

“El tiroteo múltiple del año pasado en la Universidad Estatal de Florida fue una tragedia, pero ChatGPT no es responsable de este terrible delito”, afirmó un portavoz de OpenAI en respuesta a una consulta de la AFP.

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“ChatGPT dio respuestas objetivas a preguntas con información que podía encontrarse en fuentes públicas de Internet, y no alentó ni promovió actividades ilegales o perjudiciales”, añadió la compañía.

OpenAI entregó a las autoridades la conversación entre el responsable del tiroteo y ChatGPT una vez tuvo conocimiento del ataque, señaló el portavoz.

El atacante, identificado como Phoenix Ikner, usó el arma de servicio de su madre, quien llevaba 18 años trabajando como ayudante del sheriff local, según informaron las autoridades.

Ikner, que tenía 20 años en el momento del ataque, fue reducido a tiros por la policía y hospitalizado con “heridas graves”, pero que no ponían en peligro su vida.

El tiroteo fue reportado en el área de la Unión Estudiantil, de la universidad estatal de Florida. (Shutterstock/Shutterstock)

El sheriff del condado de Leon, Walt McNeil, informó entonces que el joven formaba parte de los programas de formación de la oficina del sheriff. “No nos sorprende que tuviera acceso a armas”, añadió.