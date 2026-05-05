Creyó que era un problema digestivo… y el diagnóstico le cambió la vida en segundos

Lo que empezó como un aparente problema digestivo terminó siendo una noticia que le sacudió la vida por completo a un hombre de 67 años.

El hombre presentó síntomas digestivos durante meses antes de recibir el diagnóstico real. IA (IA /IA)

Se trata de Lawrence Fox, quien durante meses creyó que lo que tenía era una afección intestinal. Sus síntomas eran claros: mala digestión, diarrea constante y la necesidad de ir al baño apenas comía.

En un inicio, los médicos pensaron que se trataba de diverticulitis (pequeñas bolsas que se forman en la pared del colon, llamadas divertículos, que se inflaman o se infectan), una condición que ya había padecido, por lo que le recetaron antibióticos. Sin embargo, el malestar no desaparecía y los exámenes iniciales no mostraban nada alarmante.

Fue hasta varios meses después, tras estudios más detallados como una tomografía, que llegó el verdadero diagnóstico: cáncer pancreático en etapa 4.

Según detalló el medio People, el tumor medía cerca de tres pulgadas y no podía ser operado debido a su cercanía con una arteria, lo que complicaba aún más el panorama.

La noticia fue directa y dura: los especialistas le indicaron que le quedaban aproximadamente nueve meses de vida.

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Una tomografía permitió detectar el cáncer pancreático en etapa avanzada. (IA /IA)

A pesar del golpe, el hombre decidió luchar. Se sometió a 12 rondas de quimioterapia, un proceso exigente que, contra todo pronóstico, logró reducir el tumor a media pulgada.

Gracias a esa respuesta al tratamiento, su condición dejó de considerarse en etapa 4, un cambio que le dio una nueva perspectiva de vida.

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Una advertencia que usted no debería ignorar

Tras vivir esta experiencia, Fox ahora insiste en algo muy claro: no dejar pasar las señales del cuerpo.

El mensaje que comparte es sencillo, pero contundente: si usted nota cambios persistentes en su digestión o en su salud, lo mejor es buscar atención médica cuanto antes.

Lo que parece algo leve, como un problema estomacal, podría esconder algo mucho más serio.