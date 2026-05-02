Madre de Noelia Castillo hace fuerte petición a un mes de la muerte de su hija por eutanasia

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, reapareció a un mes del fallecimiento de su hija para realizar una petición directa sobre la ley de eutanasia en España.

Cuestionamientos sobre el proceso

Aunque aseguró que no estaba de acuerdo con la decisión, expresó que acompañó a su hija en todo momento.

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En declaraciones recogidas por el diario español ABC, afirmó: “Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, tenía enfermedades mentales, el TLP y el TOC. Ella tenía toda una vida por delante, tan sólo tenía 25 años”.

Noelia Castillo falleció el pasado 26 de marzo. (La Sexta/Captura)

Además, cuestionó la atención recibida: “A nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa, era una enfermedad que según iba haciendo años e iría mejorando, y ella no tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario”.

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Reclamo por la legislación vigente

La madre también manifestó su desacuerdo con la aplicación de la eutanasia en este caso, al señalar que su hija no presentaba dolor crónico.

Noelia Castillo y su madre, Yolanda Ramos. (Nueva Vida 97.7fm/Facebook)

“Claro que tengo que ver mucho porque soy su madre. Y si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto? Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija”, agregó.

Llamado a las autoridades

Yolanda Ramos explicó que, debido a que su hija era mayor de edad, no tuvo acceso a su historial médico ni pudo intervenir en las decisiones.

Por ello, ahora solicita la derogación de la ley y dirigió un mensaje al político Alberto Núñez Feijóo: “Ahora solamente pido al señor Feijóo que, por favor, que esta ley desaparezca, no quiero que haya más Noelias, no quiero que pase más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente”.