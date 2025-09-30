Cuatro muertos y 19 hospitalizados: alimentos contaminados con listeria vendidos en Walmart y Trader Joe’s (Tomadas de People/Tomadas de People)

Un brote de listeria en Estados Unidos dejó cuatro muertos y 19 hospitalizados tras consumir alimentos congelados de la marca FreshRealk, vendidos en cadenas como Walmart y Trader Joe’s, según medio internacionales como People.

Los productos implicados pertenecen a la marca FreshRealk e incluyen albóndigas con salsa marinara y pollo fetuccini Alfredo, que ya fueron retirados de las estanterías, aunque las autoridades advirtieron que podrían encontrarse todavía en los refrigeradores de consumidores desprevenidos.

Estados afectados y casos confirmados

Los decesos se registraron en Illinois, Michigan, Texas y Utah, mientras que los hospitalizados se reportaron en varios estados más, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Uno de los casos más sensibles corresponde a una mujer embarazada que perdió a su bebé debido a la infección bacteriana.

El CDC detalló que los síntomas de la listeriosis incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, diarrea, dolor abdominal y rigidez; y en casos severos pueden darse confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

Medidas de las autoridades

Los productos congelados de FreshRealk contaminados con listeria fueron retirados de las tiendas Walmart y Trader Joe’s, según la alerta publicada en People en Español. Sin embargo, las autoridades recomendaron a los consumidores revisar sus refrigeradores y desechar cualquier producto con riesgo de contaminación.

El organismo también recordó que la listeria es una bacteria que puede sobrevivir y multiplicarse en temperaturas frías, lo que hace especialmente riesgoso almacenar productos afectados en congeladores domésticos.

Poblaciones más vulnerables

Los expertos del CDC advirtieron que la listeria afecta de forma más grave a mujeres embarazadas, personas mayores, niños pequeños y pacientes con defensas debilitadas (People en Español). En estos grupos, la infección puede derivar en consecuencias fatales.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades de salud pidieron a la población:

Desechar de inmediato cualquier producto FreshRealk congelado relacionado con la alerta.

Consultar un médico en caso de presentar síntomas tras consumir alimentos sospechosos.

Revisar periódicamente las actualizaciones del CDC y la FDA sobre productos contaminados.

El brote refleja la importancia de monitorear la seguridad alimentaria en cadenas de supermercados de alcance masivo como Walmart y Trader Joe’s.

*Nota realizada con ayuda de IA*