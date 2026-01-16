Internacionales

Cuenta de KFC se le va a los tobillos a famosa aerolínea: “Nosotros no estafamos a la gente”

Un intercambio de mensajes entre las cuentas oficiales de KFC España y Ryanair en X se volvió viral y generó respaldo masivo a la cadena de comida rápida

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La cuenta de KFC España encendió las redes sociales tras responder con un comentario directo a la aerolínea Ryanair, luego de un cruce de mensajes que rápidamente se volvió viral y generó una avalancha de reacciones y apoyo por parte de los usuarios.

LEA MÁS: KFC abre feria de empleo en playas del Coco: tome nota si anda buscando trabajo fijo

Una broma que terminó en polémica

Logo KFC
Publicación de KFC España que dio inicio al cruce viral en X.

Todo comenzó cuando la cuenta de KFC España publicó un mensaje en tono irónico señalando que la marca “ofrecerá pollo frito a cambio de dinero”.

La publicación llamó la atención de la cuenta en España de Ryanair, aerolínea irlandesa de ultra bajo costo conocida por sus tarifas económicas y por cobrar cargos adicionales por servicios como equipaje o selección de asiento.

Ryanair citó el mensaje y respondió: “Nooo, nos robaron el modelo de negocio”, comentario que buscaba sumarse al tono de humor.

Sin embargo, la respuesta de KFC elevó el intercambio a otro nivel cuando replicó: “La única diferencia es que nosotros no estafamos a la gente”.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción

La respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una crítica directa al modelo de negocio de la aerolínea, lo que impulsó aún más la viralización del intercambio.

En cuestión de horas, cientos de personas reaccionaron y compartieron el mensaje, mostrando su respaldo a la cadena de comida rápida.

Vuelo de Ryanair
Respuesta de Ryanair que comparó modelos de negocio en tono irónico. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

El cruce entre ambas marcas se convirtió en uno de los temas más comentados en X, evidenciando cómo las interacciones entre cuentas corporativas pueden generar alto impacto y conversación digital cuando apelan al humor y a percepciones ya instaladas entre los consumidores.

La cuenta de Ryanair no ha respondido la pedrada. Veremos si lo hace.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
KFC EspñaRyanair EspañaaerolineaXNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.