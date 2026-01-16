Cuenta de KFC se le va a los tobillos a famosa aerolínea: “Nosotros no estafamos a la gente”

La cuenta de KFC España encendió las redes sociales tras responder con un comentario directo a la aerolínea Ryanair, luego de un cruce de mensajes que rápidamente se volvió viral y generó una avalancha de reacciones y apoyo por parte de los usuarios.

Una broma que terminó en polémica

Publicación de KFC España que dio inicio al cruce viral en X.

Todo comenzó cuando la cuenta de KFC España publicó un mensaje en tono irónico señalando que la marca “ofrecerá pollo frito a cambio de dinero”.

La publicación llamó la atención de la cuenta en España de Ryanair, aerolínea irlandesa de ultra bajo costo conocida por sus tarifas económicas y por cobrar cargos adicionales por servicios como equipaje o selección de asiento.

Ryanair citó el mensaje y respondió: “Nooo, nos robaron el modelo de negocio”, comentario que buscaba sumarse al tono de humor.

Sin embargo, la respuesta de KFC elevó el intercambio a otro nivel cuando replicó: “La única diferencia es que nosotros no estafamos a la gente”.

La respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una crítica directa al modelo de negocio de la aerolínea, lo que impulsó aún más la viralización del intercambio.

En cuestión de horas, cientos de personas reaccionaron y compartieron el mensaje, mostrando su respaldo a la cadena de comida rápida.

Respuesta de Ryanair que comparó modelos de negocio en tono irónico. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

El cruce entre ambas marcas se convirtió en uno de los temas más comentados en X, evidenciando cómo las interacciones entre cuentas corporativas pueden generar alto impacto y conversación digital cuando apelan al humor y a percepciones ya instaladas entre los consumidores.

La cuenta de Ryanair no ha respondido la pedrada. Veremos si lo hace.

la única diferencia es que nosotros no estafamos a la gente 😄 https://t.co/xO8wC30nnv — KFC (@KFC_ES) January 15, 2026

