De Brasil a Miami: la ruta que siguió Flávio Bolsonaro para llegar a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Florida tras huir de su país vía Argentina, días después de haber perdido la elección ante el presidente Lula.

El senador conservador de 45 años y su familia llegaron a bordo de un jet al aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami, tras un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para luego dirigirse a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar. (RICARDO ARDUENGO/AFP)

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que le acompaña en la huida.

“Creo que son buenas personas. La elección fue muy extraña, creo que fue terrible”, declaró el presidente Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, antes de la llegada del senador a su país.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Había liderado la primera vuelta, pero su rival logró dar un inesperado vuelco.

El senador tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

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Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos desde 2023 y es investigado también por la justicia brasileña.

Gran confusión

La salida de Bolsonaro de Brasil estuvo rodeada de gran confusión. Medios estadounidenses reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano.

Fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador hubiera ingresado al país.

Pero horas después, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció un supuesto amaño en las elecciones de Brasil tras la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva. (La Nación/Archivo)

La oposición a Milei exigió explicaciones ante una eventual ayuda.

En la madrugada del miércoles, la aeronave que trasladaba a Bolsonaro aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después.

Pasaportes cancelados

El lunes, Flávio Bolsonaro describió la prohibición judicial de salir del país como un “intento de intimidarlo”.

También negó cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición.

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“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Flávio Bolsonaro no logró seguir en los pasos de su padre, Jair Bolsonaro, por la presidencia de Brasil. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero opinó que esta sería “vergonzosa”.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo.

“No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

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“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

Tras los pasos de su familia

Eduardo Bolsonaro ya ejercía desde hace meses de enlace con el gobierno Trump.

Estados Unidos acogió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2023.

Eduardo Bolsonaro dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.